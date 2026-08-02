Рф ударила дронами по Харькову, среди пострадавших – дети

В ночь на 2 августа российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали в Индустриальном, Киевском и Салтовском районах, пострадали двое детей и 74-летний мужчина.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

2 августа 2026, 09:09 Россия атаковала Украину 133 дронами, ПВО обезвредила большинство целей В ночь на 2 августа российские войска атаковали Украину 133 ударными беспилотниками различных типов. Силы ПВО обезвредили 109 воздушных целей.

В Индустриальном районе произошло несколько попаданий российских дронов.

Также беспилотник типа «Молния» попал в Киевском районе города.

В результате атаки двое детей в возрасте 8 и 13 лет получили острую реакцию на стресс.

Медицинская помощь также понадобилась 74-летнему мужчине, который пострадал из-за попадания беспилотника в Индустриальном районе.

Позже Терехов сообщил еще об одном попадании российского ударного дрона – в крышу многоэтажного жилого дома в Салтовском районе.

По предварительным данным, в результате этого удара никто не пострадал.

На месте работают профильные службы. Информацию о последствиях ночной атаки уточняют.

Напомним, в ночь на 2 августа российские войска атаковали Украину 133 ударными беспилотниками разных типов. Силы ПВО обезвредили 109 воздушных целей.

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки в Харькове горел склад издательства «Ранок».

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