Рф ударила дронами по Харькову, среди пострадавших – дети

В ночь на 2 августа российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали в Индустриальном, Киевском и Салтовском районах, пострадали двое детей и 74-летний мужчина.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
В Индустриальном районе произошло несколько попаданий российских дронов.
Также беспилотник типа «Молния» попал в Киевском районе города.
В результате атаки двое детей в возрасте 8 и 13 лет получили острую реакцию на стресс.
Медицинская помощь также понадобилась 74-летнему мужчине, который пострадал из-за попадания беспилотника в Индустриальном районе.
Позже Терехов сообщил еще об одном попадании российского ударного дрона – в крышу многоэтажного жилого дома в Салтовском районе.
По предварительным данным, в результате этого удара никто не пострадал.
На месте работают профильные службы. Информацию о последствиях ночной атаки уточняют.
Напомним, в ночь на 2 августа российские войска атаковали Украину 133 ударными беспилотниками разных типов. Силы ПВО обезвредили 109 воздушных целей.
Ранее сообщалось, что в результате российской атаки в Харькове горел склад издательства «Ранок».
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