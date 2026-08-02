Два удара за сутки: россия ударила по крупнейшему складу Rozetka

В ночь на 2 августа два российских «Шахеда» попали в крупнейший склад компании Rozetka. Это стала вторая атака на ее складские помещения за 24 часа, на этот раз обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Rozetka.

1 августа 2026, 14:43 Россия атаковала склады под Броварами, есть погибший и пострадавшие Вражеский удар по складским помещениям под Броварами унес жизнь одного человека и ранил еще шестерых.

В компании заявили, что считают повторный удар целенаправленным.

«Это вторая атака на наш склад за 24 часа. Точно не случайность, а целенаправленный удар. Однако Rozetka работает по графику», – отметили там.

Накануне, 1 августа, российские войска атаковали складские помещения Rozetka в Броварах.

В результате того удара погиб 61-летний сотрудник компании Владимир Мельниченко, еще семь человек пострадали.

В Rozetka пообещали предоставить пострадавшим и семье погибшего всю необходимую помощь.

Разрушенные помещения компания планирует восстановить.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.