Два удара за сутки: россия ударила по крупнейшему складу Rozetka

В ночь на 2 августа два российских «Шахеда» попали в крупнейший склад компании Rozetka. Это стала вторая атака на ее складские помещения за 24 часа, на этот раз обошлось без пострадавших.
Об этом сообщили в Rozetka.
В компании заявили, что считают повторный удар целенаправленным.
«Это вторая атака на наш склад за 24 часа. Точно не случайность, а целенаправленный удар. Однако Rozetka работает по графику», – отметили там.
Накануне, 1 августа, российские войска атаковали складские помещения Rozetka в Броварах.
В результате того удара погиб 61-летний сотрудник компании Владимир Мельниченко, еще семь человек пострадали.
В Rozetka пообещали предоставить пострадавшим и семье погибшего всю необходимую помощь.
Разрушенные помещения компания планирует восстановить.
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