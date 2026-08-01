Количество раненых в результате удара УАБами по Херсону приближается к 20 человек

В Херсоне в результате вражеского авиаудара по центру города сегодня, 1 августа, количество раненых возросло до 19 человек, также известно об одной жертве.

Об этом сообщают пресс-служба ГСЧС и начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Как известно, сегодня около 16:00 российские оккупанты сбросили две управляемые авиационные бомбы на Центральный район Херсона.

«Количество пострадавших в результате российского авиаудара по Центральному району Херсона возросло до 18… Также установлена личность погибшей женщины. Смертельные травмы получила 54-летняя херсонка», – написал глава области.

Прокудин отметил, что в медучреждение доставили еще десятерых пострадавших – женщин в возрасте 59, 72, 63, 61 и 21 год, а также мужчин 48, 40, 25, 70 и 65 лет.

В то же время, в пресс-службе ГСЧС уточнили, что количество пострадавших в результате российского авиаудара по Херсону возросло до 19 человек.

«Пострадавших доставили в больницы с взрывными и закрытыми черепно-мозговыми травмами, контузиями, осколочными ранениями, ушибами, переломами и сотрясением головного мозга», – заявили спасатели.

Как известно, в субботу, 1 августа, в результате российского авиаудара по Центральному району Херсона погибла женщина, ранее сообщалось о восьми пострадавших.

Напомним, сегодня, 1 августа, в результате удара по рейсовому микроавтобусу с гражданскими пострадали по меньшей мере семь человек, среди которых 16-летний парень, а еще двое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

Также количество пострадавших в результате ночной российской атаки на Киев возросло до 33 человек, также известно о девяти погибших.

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