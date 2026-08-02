Россияне ударили дроном по почтовому терминалу на Харьковщине

Национальная безопасность
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Российские войска утром 2 августа атаковали пригород Харькова беспилотниками. Один из дронов попал в почтовый терминал, возник пожар.
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Российские войска утром в воскресенье, 2 августа, атаковали пригород Харькова ударными беспилотниками. Один из дронов попал в почтовый терминал.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

445 тысяч целей и 38 тысяч вылетов: в Минобороны подвели итоги работы Воздушных силС начала полномасштабного вторжения украинские силы противовоздушной обороны уничтожили более 445 тысяч российских воздушных целей.

«В результате вражеского удара по пригороду Харькова вспыхнули грузовые автомобили, контейнеры и оборудование почтового терминала», – отметил он.

По информации из соцсетей, удар мог быть нанесен по терминалу «Новой почты». Предварительно, в результате атаки обошлось без пострадавших. В настоящее время экстренные службы ликвидируют последствия российского обстрела.

Напомним, в ночь на 2 августа российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали в Индустриальном, Киевском и Салтовском районах, пострадали двое детей и 74-летний мужчина.

Всего в течение этой недели российские войска атаковали 16 украинских регионов.

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