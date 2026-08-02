Россияне ударили дроном по почтовому терминалу на Харьковщине

Российские войска утром в воскресенье, 2 августа, атаковали пригород Харькова ударными беспилотниками. Один из дронов попал в почтовый терминал.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

2 августа 2026, 11:54 445 тысяч целей и 38 тысяч вылетов: в Минобороны подвели итоги работы Воздушных сил С начала полномасштабного вторжения украинские силы противовоздушной обороны уничтожили более 445 тысяч российских воздушных целей.

«В результате вражеского удара по пригороду Харькова вспыхнули грузовые автомобили, контейнеры и оборудование почтового терминала», – отметил он.

По информации из соцсетей, удар мог быть нанесен по терминалу «Новой почты». Предварительно, в результате атаки обошлось без пострадавших. В настоящее время экстренные службы ликвидируют последствия российского обстрела.

Напомним, в ночь на 2 августа российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали в Индустриальном, Киевском и Салтовском районах, пострадали двое детей и 74-летний мужчина.

Всего в течение этой недели российские войска атаковали 16 украинских регионов.

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