В одной из стран НАТО могут наладить производство самолетов Gripen для Украины

Шведская компания Saab, которая производит истребители Gripen, рассматривает возможность открытия завода для производства и экспорта самолетов для Украины на территории Канады.

Об этом сообщает The Canadian Press со ссылкой на заместителя компании Андреса Карпа.

26 февраля 2026, 10:43 Что известно об истребителях Gripen и Rafale, которые получит Украина Истребители Gripen и Rafale. На инфографике – характеристики, скорость, вес, размер, дальность полета, тип двигателя.

Как отмечается, Оттава начала политический пересмотр закупки F-35 в марте прошлого года, вскоре после того, как президент США Дональд Трамп начал торговую войну с Канадой.

Согласно словам Карпа, такой вариант станет возможным, если Канада решит закупить десятки Gripen для своих Вооруженных сил.

«С Канадой это было обсуждено и предложено: если они выберут Gripen и захотят производство в Канаде, это может быть одно из мест для отправки Gripen в Украину», – сказал Карп, добавив, что Оттава не предоставила Saab никаких сроков для завершения этого пересмотра.

При этом он уточнил, что производство одного самолета Gripen занимает до 36 месяцев.

В то же время, отмечается, что в среду, 27 мая, премьер-министр Канады Марк Карни объявил, что страна вступает в переговоры с Saab относительно приобретения парка новых самолетов наблюдения.

Напомним, накануне сообщалось, что украинские разведывательные дроны будут производить на территории Канады, а готовую технику будут передавать Силам обороны Украины.

Как известно, 28 работает президент Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали декларацию об углублении сотрудничества, а также согласовали передачу Украине 16 истребителей Gripen.

Также Украина вместе с первой партией шведских истребителей JAS 39 Gripen получит ракеты «воздух-воздух» большой дальности Meteor.

А еще аналитики «Слово и дело» выяснили, какие страны вооружены истребителями Gripen и Rafale.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.