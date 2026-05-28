Швеция объявила о передаче Украине первой партии истребителей Gripen

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали декларацию об углублении сотрудничества, а также согласовали передачу Украине 16 истребителей Gripen.

Об этом стало известно из трансляции на Youtube-канале Офиса Президента.

Что известно об истребителях Gripen и Rafale, которые получит Украина

Зеленский и Кристерссон подписали документ об углублении сотрудничества между странами на военной базе в Швеции. После этого Кристерссон официально подтвердил передачу Украине истребителей JAS 39 Gripen в модификациях C/D до 2030 года.

Согласно словам украинского лидера, уже в течение следующих 10 месяцев Украина должна получить первые истребители.

При этом правительство Швеции одобрило закупку до 20 боевых самолетов Gripen модификации E/F для Украины из механизма Ukraine Support Loan ЕС.

Также Стокгольм объявил о предоставлении Киеву пакета оборонной поддержки в размере 2,7 млрд долларов.

Шведские самолеты Gripen (Saab JAS 39 Gripen) способны вести воздушный бой, наносить удары по наземным/морским целям и проводить разведку. Они вооружены 27-ми мм пушкой Mauser BK-27 и, кроме того, имеют 10 точек подвески вооружения. Самолет может использовать широкий арсенал оружия, включая ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля», авиабомбы разного калибра.

Отметим, в 2023–2025 годах активно обсуждалась возможность получения Украиной истребителей Gripen, которые считаются идеальными для украинских условий из-за способности действовать с рассредоточенных баз. Кроме того, Швеция обучала украинских пилотов, однако передачу отложили в пользу американских F-16.

Как известно, еще ранее Швеция и Украина подписали предварительную договоренность, которая может открыть путь к потенциальному соглашению на 100–150 истребителей Gripen в долгосрочной перспективе.

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что военно-политическое руководство рассчитывает, что тренировки украинских пилотов на истребителях Gripen стартуют уже в 2026 году.

Ранее в октябре 2025 года президент Зеленский подписал со Швецией соглашение о намерениях поставить Украине истребители Gripen. По его словам, Киев рассчитывает получить 150 боевых самолетов Gripen, первые из которых могут быть переданы Швецией уже в этом году.

