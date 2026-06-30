Украина подписала со Швецией соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E

Во вторник, 30 июня, Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Также передача Воздушным силам ВСУ самолетов Gripen C/D ожидается уже в начале 2027 года.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

26 февраля 2026, 10:43 Что известно об истребителях Gripen и Rafale, которые получит Украина Истребители Gripen и Rafale. На инфографике – характеристики, скорость, вес, размер, дальность полета, тип двигателя.

«Вместе со Швецией мы продолжаем усиливать украинскую боевую авиацию. Сегодня наши страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Важно, что вместе с самолетами будет пакет соответствующего оборудования, технической помощи и поддержки», – говорится в сообщении.

Он уточнил, что в начале 2027 года Украина получит первые 16 истребителей Gripen C/D в качестве военной помощи от Швеции в рамках прежних договоренностей с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном.

Президент поблагодарил министра обороны Швеции Пола Йонсона за поддержку и сотрудничество. Также стороны обсудили реализацию этих шагов и более широкое двустороннее сотрудничество, в частности, речь идет о подготовке Drone Deal и работе над антибаллистикой.

«Спасибо Швеции – всему народу и правительству – за содержательное партнерство и постоянную помощь с начала российского вторжения. Вместе работаем ради безопасности Украины и всей Европы», – подчеркнул Зеленский.

В то же время, на сайте Офиса президента уточняется, что поставки 16 самолетов Gripen E начнутся в начале 2029 года. Закупка будет профинансирована за счет кредита Евросоюза и при поддержке Великобритании.

Согласно соглашению, Украина также получит оборудование для самолетов, техническую помощь и поддержку в вопросе логистики. В Швеции уже продолжается обучение украинских пилотов и технического персонала.

Как известно, в конце мая Зеленский и премьер-министр Швеции подписали декларацию об углублении сотрудничества, а также согласовали передачу Украине 16 истребителей Gripen.

Шведские самолеты Gripen (Saab JAS 39 Gripen) способны вести воздушный бой, наносить удары по наземным/морским целям и проводить разведку. Они вооружены 27-ми мм пушкой Mauser BK-27 и, кроме того, имеют 10 точек подвески вооружения. Самолет может использовать широкий арсенал оружия, включая ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля», авиабомбы разного калибра.

Отметим, в 2023–2025 годах активно обсуждалась возможность получения Украиной истребителей Gripen, которые считаются идеальными для украинских условий из-за способности действовать с рассредоточенных баз. Кроме того, Швеция обучала украинских пилотов, однако передачу отложили в пользу американских F-16.

Как известно, еще ранее Швеция и Украина подписали предварительную договоренность, которая может открыть путь к потенциальному соглашению на 100–150 истребителей Gripen в долгосрочной перспективе.

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что военно-политическое руководство рассчитывает, что тренировки украинских пилотов на истребителях Gripen стартуют уже в 2026 году.

Также сообщалось, что Украина вместе с первой партией шведских истребителей JAS 39 Gripen получит ракеты «воздух-воздух» большой дальности Meteor.

А недавно Швеция выделила еще более $100 млн на инициативу PURL.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.