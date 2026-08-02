Россияне собирают и ремонтируют украинские дроны для будущих провокаций – Флеш

Российские войска собирают уцелевшие украинские беспилотники, ремонтируют их и готовят к будущим провокациям. Такие аппараты могут использовать в рамках гибридной войны, в частности для полетов над странами Европы.

Об этом заявил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш.

26 июля 2026, 16:26 Россияне обновили дрон «Бумеранг»: «Флеш» показал опасные изменения Советник президента Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов обнародовал фотографии обновленного серийного российского дрона «Бумеранг».

Ранее издание «Милитарный», проанализировав кадры с украинского дрона-перехватчика, предположило, что россия могла начать применять украинские дальнобойные беспилотники для провокаций.

На кадрах заметили аппарат, силуэт, пропорции прямого крыла, форма фюзеляжа и хвостового оперения которого напоминают украинские дроны серий FP-1 или FP-2.

Бескрестнов подтвердил, что российская сторона собирает уцелевшие украинские беспилотники.

«Я могу вам точно сказать, что противник собирает наши уцелевшие беспилотники, ремонтирует их и готовит для будущих провокаций», – заявил он.

По словам Флеша, загадочные дроны над Европой могут быть не российскими «Суперкамами» или «Орланами» с опознавательными знаками, а восстановленными украинскими аппаратами.

«Неужели кто-то считает, что загадочные БпЛА над Европой – это были и будут “Суперкамы” и “Орланы” со звездами на крыльях? Очень важно, чтобы мировое сообщество все это понимало. Гибридная современная война именно так и происходит», – подчеркнул Бескрестнов.

Напомним, ранее Сергей «Флеш» Бескрестнов опубликовал фотографии обновленного серийного российского дрона «Бумеранг».

Также «Флеш» публиковал карту регионов с повышенной угрозой ударов реактивными дронами-камикадзе типа «Шахед», которые имеют возможность онлайн-управления.

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