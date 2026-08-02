Россияне пытались прорваться возле Артельного на Харьковщине

Украинские пограничники отбили очередную попытку российских войск прорваться на Северо-Слобожанском направлении. В ходе боя оккупанты понесли потери в живой силе и технике.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

По данным ведомства, военнослужащие пограничной комендатуры быстрого реагирования 4-го пограничного отряда остановили малые штурмовые группы российских войск, пытавшиеся продвинуться в районе населенного пункта Артельное Харьковской области.

«На Северо-Слобожанском направлении враг не оставляет попыток продвинуться вперед, бросая в бой малые штурмовые группы. Бойцы 4-го пограничного отряда в очередной раз сорвали планы захватчиков на направлении населенного пункта Артельное», – сообщили в ГПСУ.

В результате боевой работы украинские защитники уничтожили семь российских штурмовых групп, три автомобиля, использовавшихся для перевозки личного состава и обеспечения подразделений, а также три укрытия, где оккупанты пытались закрепиться и накопить силы.

Напомним, в конце июля сообщали, что российские войска усиливают подготовку к новым наступательным действиям на Покровском направлении. Основной целью оккупантов остается продвижение в сторону Доброполья.

Тем временем в июле 2026 года потери российских оккупационных войск в живой силе стали рекордными с начала года. За месяц было ликвидировано и ранено 42 860 военных рф.

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