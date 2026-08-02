Украина предложила Молдове помощь из-за ситуации на Днестре

Мир
Читати українською
Министры экологии Украины и Молдовы обсудили ситуацию на Днестре. Украинская сторона заверила, что готова предложить помощь и решения в случае ухудшения ситуации.
Fedir Tuz

Украина выразила готовность предоставить Молдове поддержку и предложить необходимые решения в случае чрезвычайной ситуации, связанной со снижением уровня воды в Днестре.

Об этом сообщил министр окружающей среды Молдовы Георге Хаждер.

По его словам, 1 августа он провел переговоры с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александром Кравченко. Стороны обсудили гидрологическую ситуацию на Днестре и уровень воды в Новоднестровском водохранилище.

«Мы договорились поддерживать прямую и постоянную связь для мониторинга и управления последствиями снижения уровня воды на Днестре. Я рад, что украинская сторона полностью понимает наши опасения и заверила в готовности предоставить поддержку и предложить решения в случае чрезвычайной ситуации», – заявил Хаждер.

Он добавил, что в Молдове особое внимание уделяют водозаборной станции, которая обеспечивает питьевой водой Кишинев.

Напомним, 28 июля правительство Молдовы ввело на 30 дней режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах из-за риска перебоев с поставками топлива и критического снижения уровня воды в Днестре.

Тем временем премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страну ожидают «самые критические пять дней» из-за ситуации в энергетике, возникшей на фоне почти полной остановки работы единственной атомной электростанции «Пакш».

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Украина Молдова Вода Жара
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Из-за засухи Румыния пытается изменить течение Дуная с помощью взрывов
После атак рф на порты Кабмин готовит экстренную поддержку аграриев: что предлагают
Бизнесмена из Украины задержали в Польше по делу о краже электровелосипедов: что известно
После массового наплыва мигрантов в испанской Сеуте продолжают находить тела погибших
В Одессе мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК: четверо раненых
Количество раненых в результате ударов рф по Запорожью превысило 30 человек, среди них – дети
итогиВзрыв в ресторане в центре Москвы и массированная атака баллистикой на Киев. Главное за выходные
Россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Херсоне, есть жертва и раненые
Итальянские военные высадились на танкер «теневого флота» в Средиземном море
Зеленский анонсировал пополнение авиапарка ВСУ истребителями Gripen
Больше новостей