Украина предложила Молдове помощь из-за ситуации на Днестре

Украина выразила готовность предоставить Молдове поддержку и предложить необходимые решения в случае чрезвычайной ситуации, связанной со снижением уровня воды в Днестре.

Об этом сообщил министр окружающей среды Молдовы Георге Хаждер.

По его словам, 1 августа он провел переговоры с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александром Кравченко. Стороны обсудили гидрологическую ситуацию на Днестре и уровень воды в Новоднестровском водохранилище.

«Мы договорились поддерживать прямую и постоянную связь для мониторинга и управления последствиями снижения уровня воды на Днестре. Я рад, что украинская сторона полностью понимает наши опасения и заверила в готовности предоставить поддержку и предложить решения в случае чрезвычайной ситуации», – заявил Хаждер.

Он добавил, что в Молдове особое внимание уделяют водозаборной станции, которая обеспечивает питьевой водой Кишинев.

Напомним, 28 июля правительство Молдовы ввело на 30 дней режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах из-за риска перебоев с поставками топлива и критического снижения уровня воды в Днестре.

Тем временем премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страну ожидают «самые критические пять дней» из-за ситуации в энергетике, возникшей на фоне почти полной остановки работы единственной атомной электростанции «Пакш».