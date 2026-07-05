Gripen, ПВО и Drone Deal: Зеленский провел разговор с премьером Швеции

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Стороны обсудили усиление украинской ПВО, подготовку к использованию шведских Gripen и сотрудничество в рамках Drone Deal.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

30 июня 2026, 22:56 Украина подписала со Швецией соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E Президент Владимир Зеленский объявил, что Украина и Швеция заключили соглашение о приобретении для ВСУ 16 истребителей Gripen E.

Президент поблагодарил Швецию за поддержку и четкую позицию относительно российской войны против Украины.

По словам Зеленского, ключевым вопросом во время разговора было усиление противовоздушной обороны.

«Ключевое – это, конечно, ПВО. Сейчас мы видим, что россияне делают ставку на удары баллистикой, комбинированные удары, реактивные "шахеды". Защита от этого – это ключ, чтобы лишить россию возможности затягивать войну», – отметил президент.

Зеленский сообщил, что стороны обсудили вещи, которые можно сделать для большей защиты Украины.

Отдельно речь шла об использовании шведских Gripen.

«Работаем активно и над тем, чтобы вовремя обеспечить всю инфраструктуру, тренировки и запуск использования шведских "Грипенов". Это историческое усиление нашей боевой авиации и большое экономическое сотрудничество между Украиной и Швецией в сфере безопасности. Должно быть безусловно результативным», – отметил Зеленский.

Также, по словам президента, продолжается работа в рамках формата Drone Deal между Украиной и Швецией.

Зеленский добавил, что стороны договорились о следующих контактах.

Напомним, во вторник, 30 июня, Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Также передача Воздушным силам ВСУ самолетов Gripen C/D ожидается уже в начале 2027 года.

Как известно, еще раньше Швеция и Украина подписали предварительную договоренность, которая может открыть путь к потенциальному соглашению на 100–150 истребителей Gripen в долгосрочной перспективе.

В апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что военно-политическое руководство рассчитывает, что тренировки украинских пилотов на истребителях Gripen стартуют уже в 2026 году.

Также сообщалось, что Украина вместе с первой партией шведских истребителей JAS 39 Gripen получит ракеты «воздух-воздух» большой дальности Meteor.

А недавно Швеция выделила еще более $100 млн на инициативу PURL.

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