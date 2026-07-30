ЕС профинансировал закупку истребителей Gripen для Украины на 2,5 млрд евро – СМИ

Мир
Читати українською
Европейский Союз направит 2,5 млрд евро по оборонному кредиту на закупку для Украины 16 шведских истребителей Gripen E.
Фото getty images

Европейский Союз выделит 2,5 млрд евро из оборонного кредита для Украины на закупку 16 шведских истребителей Gripen E. Самолеты должны усилить возможности Воздушных сил Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники и представителей Еврокомиссии.

Что известно об истребителях Gripen и Rafale, которые получит УкраинаИстребители Gripen и Rafale. На инфографике – характеристики, скорость, вес, размер, дальность полета, тип двигателя.

Как известно, 30 июля ЕС перечислил Украине 3,47 млрд евро в рамках «оборонных выплат» по кредитной программе общим объемом 90 млрд евро. Как отметили в Еврокомиссии, часть этих средств будет направлена на приобретение истребителей Gripen.

Представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари подтвердил, что финансирование из транша предусматривает закупку шведских самолетов, однако не стал уточнять ни количество истребителей, ни объем средств.

Позже источники издания сообщили, что именно 2,5 млрд евро будут использованы для приобретения 16 истребителей Gripen E производства шведской компании Saab.

Украина ранее заявляла о намерении приобрести эти самолеты у Швеции. В то же время из-за длительных сроков производства новых машин Стокгольм планирует в 2026 году бесплатно передать Киеву истребители более старой модели, которые уже находятся на вооружении шведских Воздушных сил.

Первые новые Gripen E Украина ожидает получить в 2027 году. Новые истребители должны дополнить уже полученные от западных партнеров самолеты и усилить возможности Украины в сфере противовоздушной обороны и нанесения ударов по военным объектам.

Напомним, в конце июня Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Также передача Воздушным силам ВСУ самолетов Gripen C/D ожидается уже в начале 2027 года.

В апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что военно-политическое руководство рассчитывает, что тренировки украинских пилотов на истребителях Gripen начнутся уже в 2026 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
ЕС Евросоюз Самолет Истребители SAAB Gripen Вооружение Война в Украине Военная помощь Евросоюза Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Взрывы на Хмельнитчине: в ССО сообщили о происшествии на территории полигона
На командира «Хартии» Оболенского пытались совершить покушение – президент
Зеленский подтвердил удары по логистическим центрам Wildberries в трех регионах рф
Киев обратился к Трампу с тайной просьбой по поводу ударов по россии – СМИ
ВАКС утвердил соглашение с одним из фигурантов дела о Волынской таможни
В Киеве мошенник выманил у волонтера почти 900 тысяч гривен: ему сообщили о подозрении
Штурмовые полки Сухопутных войск приостановили пополнение по приказу Драпатого – СМИ
Вступительная кампания-2026 установила новый рекорд: подано более миллиона заявлений
Рф атаковала ракетой предприятие и больницу в Одессе: есть раненые
В Хмельницком прогремели мощные взрывы без объявления тревоги: что известно
Больше новостей