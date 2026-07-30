ЕС профинансировал закупку истребителей Gripen для Украины на 2,5 млрд евро – СМИ

Европейский Союз выделит 2,5 млрд евро из оборонного кредита для Украины на закупку 16 шведских истребителей Gripen E. Самолеты должны усилить возможности Воздушных сил Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники и представителей Еврокомиссии.

26 февраля 2026, 10:43 Что известно об истребителях Gripen и Rafale, которые получит Украина Истребители Gripen и Rafale. На инфографике – характеристики, скорость, вес, размер, дальность полета, тип двигателя.

Как известно, 30 июля ЕС перечислил Украине 3,47 млрд евро в рамках «оборонных выплат» по кредитной программе общим объемом 90 млрд евро. Как отметили в Еврокомиссии, часть этих средств будет направлена на приобретение истребителей Gripen.

Представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари подтвердил, что финансирование из транша предусматривает закупку шведских самолетов, однако не стал уточнять ни количество истребителей, ни объем средств.

Позже источники издания сообщили, что именно 2,5 млрд евро будут использованы для приобретения 16 истребителей Gripen E производства шведской компании Saab.

Украина ранее заявляла о намерении приобрести эти самолеты у Швеции. В то же время из-за длительных сроков производства новых машин Стокгольм планирует в 2026 году бесплатно передать Киеву истребители более старой модели, которые уже находятся на вооружении шведских Воздушных сил.

Первые новые Gripen E Украина ожидает получить в 2027 году. Новые истребители должны дополнить уже полученные от западных партнеров самолеты и усилить возможности Украины в сфере противовоздушной обороны и нанесения ударов по военным объектам.

Напомним, в конце июня Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Также передача Воздушным силам ВСУ самолетов Gripen C/D ожидается уже в начале 2027 года.

В апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что военно-политическое руководство рассчитывает, что тренировки украинских пилотов на истребителях Gripen начнутся уже в 2026 году.

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