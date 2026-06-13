Швеция дважды поднимала Gripen из-за российских самолетов над Балтикой

Шведские истребители JAS 39 Gripen дважды поднимались в воздух после появления российских самолетов вблизи границ страны. Нарушения воздушного пространства Швеции не зафиксировали.

Об этом сообщили Вооруженные силы Швеции в соцсети X.

7 июня 2026, 20:31 НАТО начало операцию по укреплению обороны Швеции и Финляндии Альянс активизирует свое присутствие на севере Европы на фоне военной активности россии и растущего интереса Китая к Арктике.

По данным шведских военных, группы быстрого реагирования совершили два вылета на многоцелевых истребителях JAS 39 Gripen после обнаружения российской авиации в регионе.

В двух отдельных инцидентах были зафиксированы российские самолеты Су-24 и Су-34. После сигнала тревоги шведские истребители оперативно вылетели для идентификации и сопровождения российских бортов.

В Вооруженных силах Швеции подчеркнули, что воздушное пространство страны нарушено не было. Действия истребителей были направлены на защиту воздушного пространства и мониторинг активности вблизи границ.

Напомним, ранее командующий Вооруженными силами Латвии генерал Каспарс Пуданс предположил, что россия может использовать свое преимущество в массовом производстве дронов для создания угрозы странам Балтии или даже начала агрессии до конца 2028 года.

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск высказывал еще более тревожные прогнозы, отмечая, что рф способна атаковать одно из государств НАТО уже в ближайшие месяцы, а не годы.

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