Тимур Ткаченко может возглавить Киевскую ОГА: Кабмин согласовал кандидатуру

Кабинет министров согласовал кандидатуру Тимура Ткаченко на должность главы Киевской областной государственной администрации. Он должен заменить Николая Калашника, вошедшего в новый состав правительства.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

22 июля 2026, 18:56 Кто дольше и меньше всех возглавлял правительство, Минобороны, МВД и МИД независимой Украины «Слово и дело» показывает на инфографике среднее время пребывания на должности глав правительства, Минобороны, МВД и МИД Украины.

Отмечается, что Кабинет министров Украины согласовал назначение Тимура Ткаченко на должность главы Киевской областной государственной администрации.

Ткаченко должен возглавить Киевскую ОГА вместо Николая Калашника, который после кадровых изменений в Кабинете министров стал министром восстановления и инфраструктуры.

Окончательное решение о назначении Тимура Ткаченко главой Киевской ОГА должен принять президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, до этого Тимур Ткаченко руководил Киевской городской военной администрацией. После обновления состава правительства 16 июля президент уволил его с этой должности.

После отставки Ткаченко временное исполнение обязанностей начальника Киевской городской военной администрации возложили на его первого заместителя Андрея Ткачева.

Сейчас Киевскую ОГА временно возглавляет Руслан Олейник, работавший первым заместителем предыдущего начальника администрации.

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