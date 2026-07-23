Тимур Ткаченко может возглавить Киевскую ОГА: Кабмин согласовал кандидатуру

Политика
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Кабинет министров согласовал кандидатуру Тимура Ткаченко на должность главы Киевской областной государственной администрации. Он должен заменить Николая Калашника, ставшего министром восстановления и инфраструктуры после обновления правительства.
Фото: facebook.com/timurtkachenko

Кабинет министров согласовал кандидатуру Тимура Ткаченко на должность главы Киевской областной государственной администрации. Он должен заменить Николая Калашника, вошедшего в новый состав правительства.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кто дольше и меньше всех возглавлял правительство, Минобороны, МВД и МИД независимой Украины«Слово и дело» показывает на инфографике среднее время пребывания на должности глав правительства, Минобороны, МВД и МИД Украины.

Отмечается, что Кабинет министров Украины согласовал назначение Тимура Ткаченко на должность главы Киевской областной государственной администрации.

Ткаченко должен возглавить Киевскую ОГА вместо Николая Калашника, который после кадровых изменений в Кабинете министров стал министром восстановления и инфраструктуры.

Окончательное решение о назначении Тимура Ткаченко главой Киевской ОГА должен принять президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, до этого Тимур Ткаченко руководил Киевской городской военной администрацией. После обновления состава правительства 16 июля президент уволил его с этой должности.

После отставки Ткаченко временное исполнение обязанностей начальника Киевской городской военной администрации возложили на его первого заместителя Андрея Ткачева.

Сейчас Киевскую ОГА временно возглавляет Руслан Олейник, работавший первым заместителем предыдущего начальника администрации.

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