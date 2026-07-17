Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины при ЕС

Президент Владимир Зеленский сообщил о назначении Тараса Качки представителем Украины при Европейском Союзе в Брюсселе.

Об этом стало известно из соцсетей главы государства.

17 июля 2026, 11:32 45% украинцев не верят во вступление в ЕС до 2030 года 45% граждан Украины считают вступление в Евросоюз до 2030 года нереалистичным, тогда как 42% верят в возможность такого сценария.

«Считаю, что Тарас сможет наиболее эффективно реализовать это в представительстве Украины при ЕС – в Брюсселе. Учитывая также высокую эффективность и опыт Тараса в торговой политике, он будет совмещать эту работу с Евросоюзом с функцией торгового представителя Украины в рамках наших двусторонних торговых соглашений с ключевыми партнерами», – отметил президент.

По словам Зеленского, Качка сосредоточится на активизации работы по переговорам о вступлении Украины в ЕС, в частности на прохождении уже открытых кластеров и подготовке к открытию следующих.

Президент также отметил, что Украина ожидает решения относительно открытия еще четырех переговорных кластеров, а опыт Качки в торговой политике должен помочь в реализации этих задач.

Напомним, 15 июня все страны Европейского Союза официально поддержали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что остальные пять кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины могут быть открыты уже в июле.

В частности, на днях Европейский Союз открыл шестой переговорный кластер «Внешние отношения» в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.