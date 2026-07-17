Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины при ЕС

Президент Владимир Зеленский сообщил о назначении Тараса Качки представителем Украины при Европейском Союзе в Брюсселе.
Об этом стало известно из соцсетей главы государства.
«Считаю, что Тарас сможет наиболее эффективно реализовать это в представительстве Украины при ЕС – в Брюсселе. Учитывая также высокую эффективность и опыт Тараса в торговой политике, он будет совмещать эту работу с Евросоюзом с функцией торгового представителя Украины в рамках наших двусторонних торговых соглашений с ключевыми партнерами», – отметил президент.
По словам Зеленского, Качка сосредоточится на активизации работы по переговорам о вступлении Украины в ЕС, в частности на прохождении уже открытых кластеров и подготовке к открытию следующих.
Президент также отметил, что Украина ожидает решения относительно открытия еще четырех переговорных кластеров, а опыт Качки в торговой политике должен помочь в реализации этих задач.
Напомним, 15 июня все страны Европейского Союза официально поддержали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что остальные пять кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины могут быть открыты уже в июле.
В частности, на днях Европейский Союз открыл шестой переговорный кластер «Внешние отношения» в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС.
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