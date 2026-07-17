Зеленский назначил Поклада врио главы СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил первого заместителя главы Службы безопасности Украины Александра Поклада временным исполняющим обязанности руководителя СБУ.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

15 июля 2026, 18:15 Черный ящик Банковой. Колонка Леонида Швеца Президент Зеленский не назвал точную причину замены Свириденко да и обозначил контуры обновленной стратегии правительства предельно размыто.

Известно, что Поклад занимал должность первого заместителя главы СБУ с января 2026 года. В период с ноября 2021-го по август 2023-го он возглавлял Департамента контрразведки Службы.

В мае 2025 года генерал-майор вошел в состав украинской делегации для переговоров с россией в Турции. А в октябре прошлого года президент Зеленский присвоил Покладу звание Героя Украины.

Напомним, кадровые изменения в СБУ происходят в связи с тем, что руководитель спецслужбы Евгений Хмара был назначен врио министра обороны после увольнения Михаила Федорова.

Ранее Верховная Рада поддержала назначение 10 новых министров в Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром Сергеем Корецким.

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