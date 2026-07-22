Зеленский официально переназначил военное руководство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля подписал указы об увольнении начальника Генштаба Гнатова, главнокомандующего Сырского и командующего объединенными силами ВСУ Драпатого, а также – о назначении нового главкома ВСУ Драпатого и начальника Генштаба Скибюка.

Соответствующие документы размещены на официальном сайте президента.

В частности, на данный момент в разделе Указы на сайте президента опубликовано 5 новых указов за подписью Зеленского. Все они датированы 22 июля.

22 июля 2026, 14:52 Сырский и Гнатов после отставки не будут заниматься операционной деятельностью – СМИ Александр Сырский и Андрей Гнатов после увольнения с должностей не будут привлечены к операционной работе, но могут использовать свой опыт в стратегическом и консультативном направлениях.

Итак, 22 июля президент подписал указ об увольнении Андрея Гнатова с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Генерал-лейтенант занимал эту должность с марта 2025 года.

Также Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Сырского. Таким образом он больше не главнокомандующий армией. Отметим, Сырский был главнокомандующим с февраля 2024 года. Тогда он сменил на должности Валерия Залужного.

Кроме этого президент подписал указ об увольнении Михаила Драпатого с должности Командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины, а другим указом назначил его главнокомандующим ВСУ.

Заметим, что новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины официально стал генерал-майор Игорь Скибюк.

Напомним, 21 июля в вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в военном руководстве. Он заявил, что уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначил на эту должность командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого.

А 22 июля стало известно, что Генеральный штаб ВСУ возглавит генерал-майор Игорь Скибюк.

Тем временем в СМИ появилась информация, что бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и экс-начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов после отставки не будут привлечены к операционной деятельности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.