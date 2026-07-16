Зеленский уволил Ткаченко с должности руководителя Киевской ГВА

Президент Владимир Зеленский уволил главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

15 июля 2026, 18:15 Черный ящик Банковой. Колонка Леонида Швеца Президент Зеленский не назвал точную причину замены Свириденко да и обозначил контуры обновленной стратегии правительства предельно размыто.

«Согласно статье 4 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» уволить Ткаченко Тимура Фируддиновича с должности начальника Киевской городской военной администрации», – говорится в документе.

По информации народного депутата Алексея Гончаренко, чиновник теперь может занять должность главы Киевской ОВА.

Напомним, Тимур Ткаченко возглавлял Киевскую городскую военную администрацию с 31 декабря 2024 года. До этого он работал министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности и в министерстве развития общин и территорий.

В четверг, 16 июля, Верховная Рада утвердила правительства во главе с Сергеем Корецким. После этого парламент ушел на каникулы до 18 августа без назначения главы МО и министра иностранных дел.

Зеленский уже поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. После соблюдения всех процедур глава государства планирует обратиться в парламент с представлением о назначении Хмары на должность.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.