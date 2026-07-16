Зеленский уволил Ткаченко с должности руководителя Киевской ГВА

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Президент Владимир Зеленский уволил главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко с занимаемой должности.
Фото: facebook.com/timurtkachenko

Президент Владимир Зеленский уволил главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

Черный ящик Банковой. Колонка Леонида ШвецаПрезидент Зеленский не назвал точную причину замены Свириденко да и обозначил контуры обновленной стратегии правительства предельно размыто.

«Согласно статье 4 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» уволить Ткаченко Тимура Фируддиновича с должности начальника Киевской городской военной администрации», – говорится в документе.

По информации народного депутата Алексея Гончаренко, чиновник теперь может занять должность главы Киевской ОВА.

Напомним, Тимур Ткаченко возглавлял Киевскую городскую военную администрацию с 31 декабря 2024 года. До этого он работал министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности и в министерстве развития общин и территорий.

В четверг, 16 июля, Верховная Рада утвердила правительства во главе с Сергеем Корецким. После этого парламент ушел на каникулы до 18 августа без назначения главы МО и министра иностранных дел.

Зеленский уже поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. После соблюдения всех процедур глава государства планирует обратиться в парламент с представлением о назначении Хмары на должность.

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