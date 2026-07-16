Зеленский уволил Ткаченко с должности руководителя Киевской ГВА

Президент Владимир Зеленский уволил главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.
«Согласно статье 4 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» уволить Ткаченко Тимура Фируддиновича с должности начальника Киевской городской военной администрации», – говорится в документе.
По информации народного депутата Алексея Гончаренко, чиновник теперь может занять должность главы Киевской ОВА.
Напомним, Тимур Ткаченко возглавлял Киевскую городскую военную администрацию с 31 декабря 2024 года. До этого он работал министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности и в министерстве развития общин и территорий.
В четверг, 16 июля, Верховная Рада утвердила правительства во главе с Сергеем Корецким. После этого парламент ушел на каникулы до 18 августа без назначения главы МО и министра иностранных дел.
Зеленский уже поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. После соблюдения всех процедур глава государства планирует обратиться в парламент с представлением о назначении Хмары на должность.
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