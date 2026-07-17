Зеленский назначил «Флеша» своим советником по технологическим направлениям обороны

Политика
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Президент Зеленский назначил Сергея Бескрестнова своим внештатным советником по развитию технологических направлений обороны.
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Бескрестнова («Флеш») своим внештатным советником по развитию технологических направлений обороны.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Бескрестнова Сергея Александровича Советником Президента Украины по развитию технологических направлений обороны (вне штата)», – говорится в документе.

До этого Зеленский провел встречу с Бескрестновым. Основной темой разговора стали решения, определяющие эффективность украинской обороны.

Напомним, 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с должности руководителя Минобороны и отчитался об успехах и трудностях за период своего руководства.

Бескрестнов и волонтер Сергей Стерненко после этого заявили, что больше не занимают должности советников министра обороны Украины и прокомментировали свою работу в команде ведомства. На фоне отставки Федорова в украинских городах 16 июля прошли акции протеста.

Президент Владимир Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. После соблюдения всех процедур глава государства планирует обратиться в парламент с представлением о назначении Хмары на должность.

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