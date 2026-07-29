Зеленский встретился с премьером Польши: говорили о безопасности беженцев и антибаллистике

Президент Владимир Зеленский в среду, 29 июля, провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Люблине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

18 июля 2026, 03:42 Большинство поляков не поддерживает прием украинских беженцев: что показал опрос В Польше впервые с 2014 года большинство граждан выступило против приема украинских беженцев. По данным опроса CBOS, 52% поляков не поддерживают дальнейший прием украинцев, а более половины считает помощь им чрезмерной.

В ходе переговоров стороны, среди прочего, обсудили вопрос безопасности украинских беженцев, которые находятся в Польше.

«Важно, чтобы украинцы, которые из-за войны войны покинули дом и нашли убежище в Польше, чувствовали себя в безопасности», – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент говорил с Туском об общих шагах в сфере обороны и первоочередных потребностях Украины для защиты городов и гражданского населения от российских атак. Зеленский добавил, что одним из главных приоритетов остается усиление систем противоракетной обороны, в частности, получение средств антибалистической защиты.

Напомним, что в последние недели в Польше участились случаи агрессии в отношении украинцев. Так, 26 июля во Вроцлаве двое мужчин избили молодую пару из Украины. Суд уже арестовал нападавших.

До этого в польском городе Познань неизвестные избили 60-летнего мужчину после того, как он заступился за украинского мальчика, которого оскорбляли в трамвае.

Ранее городской совет Сопота первым в Польше принял официальную резолюцию против роста антиукраинских настроений, ксенофобии и языка ненависти.

Также сообщалось, что Туск призвал президента Польши Кароля Навроцкого публично отреагировать на нападения на граждан Украины.

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