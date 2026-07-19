«Оторваны от реальности»: в Польше ответили на призывы сократить помощь Украине

Национальная безопасность
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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после очередной массированной атаки россии на Украину заявил, что Варшава не должна сокращать поддержку Киева или тормозить перевооружение собственной армии.
Фото: East News

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после очередной массированной атаки россии на Украину заявил, что Варшава не должна сокращать поддержку Киева или тормозить перевооружение собственной армии.

Об этом он написал в социальной сети Х.

Более 3000 средств поражения за неделю: Зеленский раскрыл масштаб атак рфПрезидент подчеркнул, что защита от баллистических ракет остается одним из главных приоритетов Украины.

Косиняк-Камыш напомнил, что россия осуществила самую масштабную с начала полномасштабного вторжения атаку по Украине с применением баллистических и крылатых ракет.

По его словам, россия также готовится к проведению масштабной мобилизации.

Министр подчеркнул, что эти обстоятельства демонстрируют нереалистичность призывов сократить помощь Украине или замедлить модернизацию Вооруженных сил Польши.

«Это еще раз демонстрирует, насколько оторваны от реальности призывы к сокращению поддержки Украины или торможению модернизации польской армии. Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы российские ракеты никогда не долетели до Польши и не представляли угрозы нашей безопасности. Мы не отступим от этого курса», – заявил Косиняк-Камыш.

Напомним, ранее в Польше заявили, что россия может готовить провокации под чужим флагом, используя украинские беспилотники. В Варшаве предполагают, что Москва способна атаковать этими дронами как одну из стран НАТО, так и собственную территорию, чтобы найти оправдание для новой агрессии.

Также, как известно, в ночь на 19 июля россия нанесла массированный удар по Украине, выпустив 41 ракету и 125 ударных БпЛА. Силы ПВО обезвредили 126 воздушных целей.

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