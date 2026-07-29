Суд во Вроцлаве арестовал двух подозреваемых в избиении украинской пары в Польше

Суд польского Вроцлава арестовал на три месяца двух подозреваемых в нападении и избиении супружеской пары украинцев. Третий нападавший до сих пор находится в розыске.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на спикера окружной прокуратуры Якуба Длубача.

18 июля 2026, 03:42 Большинство поляков не поддерживает прием украинских беженцев: что показал опрос В Польше впервые с 2014 года большинство граждан выступило против приема украинских беженцев. По данным опроса CBOS, 52% поляков не поддерживают дальнейший прием украинцев, а более половины считает помощь им чрезмерной.

Перед этим прокуратура города Вроцлав предъявила задержанным обвинения в нападении и насилии по национальному признаку.

«Суд полностью учел аргументы прокуратуры и применил к обоим подозреваемым меру пресечения в виде временного ареста на три месяца», – заявил Длубач.

Отмечается, что суд вынес постановление о трехмесячном содержании под стражей 45-летнего Адама К. и 27-летнего Томаша К., которые при этом не признали себя виновными в нападении. У стороны защиты обвиняемых будет неделя на обжалование этого решения.

По информации спикера окружной прокуратуры, Томаш К. давал показания, тогда как Адам К. отказался это делать.

При этом подозреваемого Адама К. также обвинили в рецидиве. В случае обвинительного приговора ему грозит до 7,5 лет лишения свободы. Также продолжается розыск третьего подозреваемого в нападении на украинцев.

Как известно, недавно премьер-министр Польши Дональд Туск призвал президента Кароля Навроцкого осудить многочисленные нападения на украинцев.

Напомним, поводом для заявления Туска стало нападение на 20-летнюю украинку и 21-летнего украинца во Вроцлаве 26 июля. Полиция уже задержала двух подозреваемых. Одному из них предъявили обвинение в избиении и применении насилия по мотивам национальной принадлежности.

До этого в польском городе Познань неизвестные избили 60-летнего мужчину после того, как он заступился за украинского мальчика, которого оскорбляли в трамвае. А в польском Плоцке мужчина напал на 15-летнего подростка из Украины и его подругу в автобусе из-за того, что они общались на украинском языке.

Ранее городской совет Сопота первым в Польше принял официальную резолюцию против роста антиукраинских настроений, ксенофобии и языка ненависти.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.