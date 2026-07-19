В Польше мужчина напал на 15-летнего подростка из-за украинского языка

В польском Плоцке мужчина напал на 15-летнего подростка из Украины и его подругу в автобусе из-за того, что они общались на украинском языке.

Об этом сообщает TVP Warszawa.

10 июля 2026, 14:07 Только каждый десятый украинец считает Польшу близким другом – исследование Самый большой кластер украинцев считает Польшу непредсказуемым и сложным соседом. И только каждый десятый житель нашей страны отмечает, что Варшава – близкий друг Киева.

Как отмечается, подросток разговаривал со своей подругой на украинском языке во время поездки в автобусе. Тогда взрослый мужчина начал агрессивно себя вести, заявив, что «в Польше надо говорить по-польски».

Нападавший, по словам парня, ударил его ладонью, а после того, как водитель открыл двери автобуса, вытолкнул подростка и его подругу из транспортного средства.

«Он вел себя очень агрессивно, постоянно ругался, выталкивал нас из автобуса», – рассказал 15-летний парень.

Мать пострадавшего Наталья Мельник заявила, что после инцидента боится за безопасность сына и не чувствует себя защищенной в городе.

Прокуратура в Плоцке проводит расследование и устанавливает личность нападавшего. Правоохранители уже допросили законного представителя несовершеннолетнего и свидетеля происшествия. В прокуратуре отметили, что после установления личности мужчины будет принято решение о возможном предъявлении ему обвинений.

Напомним, в последнее время такие инциденты усилились на фоне роста напряженности в польско-украинских отношениях. В частности, недавно прокуратура польского города Бельско-Бяла предъявила обвинение 54-летнему гражданину Польши, который публично оскорблял трех гражданок Украины, среди которых были две 11-летние девочки, в общественном транспорте.

Новое социологическое исследование в Польше засвидетельствовало изменение общественных настроений в отношении украинских беженцев] Впервые с начала войны противников их дальнейшего приема оказалось больше, чем сторонников.

В то же время накануне президент Владимир Зеленский провел совещание, посвященное украинско-польским отношениям] По его итогам был принят ряд решений, направленных на развитие диалога и урегулирование исторических вопросов.

Ранее «Слово и дело» обнародовало результаты исследования, посвященного отношениям Украины и Польши.

В частности, мы выяснили, как украинцы восприняли решение президента Польши Навроцкого о лишении Зеленского ордена.

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