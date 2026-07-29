Франция депортирует российскую пропагандистку, возглавлявшую RT France

Министерство внутренних дел Франции приняло решение о депортации пророссийской пропагандистки Ксении Федоровой, которая является бывшей руководительницей телеканала RT France.
Об этом сообщает Le Monde, ссылаясь на МВД страны.
Согласно решению французских властей, поведение Федоровой «наносит ущерб основополагающим интересам государства», а его пребывание в стране «составляет по этой причине особо серьезную и актуальную угрозу общественному порядку».
В документе также отмечается, что, продвигая кремлевские нарративы, она стала одним из проводников дезинформационных кампаний, организованных российскими властями, направленных на дестабилизацию ситуации во Франции, манипулирование общественным мнением и подрыв доверия французских и европейских граждан к государственным институтам.
Решение фактически лишает Федорову вида на жительство и права работать во Франции. В то же время ее адвокат заявил, что обжалует постановление о депортации, назвав его «серьезным посягательством на свободу слова».
Напомним, в феврале французский медиарегулятор Arcom обязал интернет-провайдеров, операторов DNS и поисковики заблокировать ряд официальных сайтов российских медиа, а также телевизионных и радиоканалов рф. В целом доступ будет ограничен к 35 медиаресурсам.
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