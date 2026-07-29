Франция депортирует российскую пропагандистку, возглавлявшую RT France

Министерство внутренних дел Франции приняло решение о депортации пророссийской пропагандистки Ксении Федоровой, которая является бывшей руководительницей телеканала RT France.

Об этом сообщает Le Monde, ссылаясь на МВД страны.

26 ноября 2025, 16:07 Защититься от фейков и пропаганды: какие телеканалы заблокировали в мире на фоне агрессии рф Не только Украина борется с информационной войной рф. Ряд государств запретили вещание некоторых или всех российских пропагандистских телеканалов на своей территории. Подробнее – на инфографике.

Согласно решению французских властей, поведение Федоровой «наносит ущерб основополагающим интересам государства», а его пребывание в стране «составляет по этой причине особо серьезную и актуальную угрозу общественному порядку».

В документе также отмечается, что, продвигая кремлевские нарративы, она стала одним из проводников дезинформационных кампаний, организованных российскими властями, направленных на дестабилизацию ситуации во Франции, манипулирование общественным мнением и подрыв доверия французских и европейских граждан к государственным институтам.

Решение фактически лишает Федорову вида на жительство и права работать во Франции. В то же время ее адвокат заявил, что обжалует постановление о депортации, назвав его «серьезным посягательством на свободу слова».

Напомним, в феврале французский медиарегулятор Arcom обязал интернет-провайдеров, операторов DNS и поисковики заблокировать ряд официальных сайтов российских медиа, а также телевизионных и радиоканалов рф. В целом доступ будет ограничен к 35 медиаресурсам.

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