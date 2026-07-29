ГБР задержало военного, планировавшего продать 6 тонн взрывчатки

Правоохранители разоблачили и задержали военнослужащего ВСУ, организовавшего продажу взрывчатки и планировавшего сбыть в общей сложности шесть тонн взрывчатого вещества.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

«Сотрудники ГБР при содействии командования ВСУ сообщили о подозрении военнослужащему, который организовал продажу взрывчатки и планировал сбыть в общей сложности 6 тонн взрывчатого вещества», – говорится в сообщении.

Следствие установило, что военнослужащий одной из частей, дислоцированных в Донецкой области, подыскивал покупателей в одном из интернет-мессенджеров и сперва выставил на продажу 500 кг смесевого взрывчатого вещества.

По данным ГБР, когда покупатель нашелся, фигурант предложил встретиться в Харьковской области и продал ему «на пробу» почти 60 кг взрывчатки за 100 тысяч грн.

«В дальнейшем военнослужащий планировал продать в общей сложности 6 тонн взрывчатого вещества. Ее ориентировочная стоимость на нелегальном рынке может превышать 7,5 млн гривен», – отметили в ГБР.

Военного задержали и объявили ему о подозрении по ч. 1 ст. 263 (приобретение, ношение, хранение и сбыт взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. В настоящее время он воспользовался этим правом и внес залог. Сейчас ГБР устанавливает происхождение взрывчатки и проверяет ее возможную принадлежность к подразделениям Сил обороны Украины.

Напомним, в июне правоохранители разоблачили очередные схемы продажи «трофейного» оружия и взрывчатки.

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