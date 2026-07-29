В Киеве мужчина зарезал врача во время прохождения ВВК

В Подольском районе Киева мужчина, которого доставили в ТЦК и направили на прохождение военно-врачебной комиссии, нанес смертельные ножевые ранения врачу.

Об этом заявляет пресс-служба Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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По информации ТЦК, нарушителя военного учета в районный центр комплектования доставили сотрудники Национальной полиции. Поскольку мужчина ранее не прошел военно-врачебную комиссию, его направили на обследование во внештатную ВВК №1, работающую при Подольском районном ТЦК и СП.

Около 15:30 во время осмотра в кабинете хирурга мужчина нанес врачу ножевые ранения. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Нападавшего задержали сотрудники полиции, обстоятельства инцидента выясняются.

«Информируем, что военно-врачебные комиссии – это гражданские учреждения, которые не подчиняются органам военного управления Вооруженных Сил Украины, их врачебный персонал является сугубо гражданскими работниками», – добавили в ТЦК.

Напомним, недавно сообщалось, что в Виннице мужчина напал с ножом на военнослужащего группы оповещения ТЦК.

А в Харькове задержали мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на военнослужащих ТЦК и угрозах в адрес полицейского.

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