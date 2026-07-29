Удары беспилотников вывели из строя более 15% складов Wildberries – СМИ

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В июле дроны повредили или уничтожили восемь комплексов российского маркетплейса Wildberries. Это составляет более 15% всех площадей компании.
Фото: росСМИ

В июле украинские беспилотники повредили или уничтожили восемь комплексов российского маркетплейса Wildberries. Это составляет более 15% всех складских площадей компании, которые оцениваются в 5,6 млн квадратных метров.

Об этом сообщает российское издание Вёрстка.

Удары рф по торговым центрам Украины: 10 уничтоженных «Эпицентров», «Ретровиль», «Амстор» и другие атакованные ТЦС начала полномасштабной войны россия как минимум 17 раз атаковала объекты сети «Эпицентр» и нанесла десятки ударов по другим торговым центрам Украины. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

Наибольшие потери Wildberries понес после атаки 18 июля на склад в Электростале Московской области. Там сгорел логистический комплекс площадью 250 тысяч квадратных метров, а также погиб один работник компании.

Еще около 170 тысяч квадратных метров складских помещений оказались под ударом в Рязани 29 июля. Судя по опубликованным фото и видео, пожар полностью охватил здание.

Кроме того, после атак были уничтожены склады в Котовске в Тамбовской области, Краснодаре, Невинномыске Ставропольского края и районе Шушары в Санкт-Петербурге. Их площадь составляла от 100 до 108 тысяч квадратных метров. Во время ударов по объектам в Котовске и Краснодаре, по информации издания, погибли восемь человек.

В то же время, как утверждает Вёрстка, не менее четырех попыток ударов по логистическим центрам Wildberries в Коледино, Екатеринбурге, Воронеже и Зеленодольске не привели к масштабным повреждениям или возгоранию.

Напомним, недавно российский маркетплейс Wildberries после серии украинских ударов по своим складам удалил тег «Все для СВО». При этом товары военного назначения не исчезли из продажи – их разместили в других категориях.

Ранее сообщалось, что Украина обновила перечень приоритетных целей для дальнобойных ударов по территории россии. По словам президента Владимира Зеленского, новые задачи определили с учетом их реального влияния на способность страны-агрессора продолжать войну.

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