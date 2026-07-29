НОК Украины обратился в арбитраж в Лозанне из-за решения МОК по россии

Национальный олимпийский комитет Украины обжаловал в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решение Исполкома Международного олимпийского комитета о временном возобновлении прав Олимпийского комитета россии.
Об этом сообщила пресс-служба НОК Украины.
Украинская сторона подчеркнула, что решение МОК противоречит положениям Олимпийской хартии, практике арбитражного суда и не учитывает обстоятельства, по которым членство Олимпийского комитета россии было приостановлено в 2023 году.
НОК также настаивает, что МОК преждевременно восстановил права ОКР, не проверив, устранила ли российская сторона нарушения, связанные с включением в свою структуру спортивных организаций с временно оккупированных территорий Украины.
Более того, после решения МОК руководство ОКР публично заявило, что и дальше рассматривает эти территории как часть российского спортивного пространства.
«В своей апелляции НОК Украины обращает внимание, что еще в 2024 году CAS подтвердил законность отстранения Олимпийского комитета россии, признав, что включение спортивных организаций с временно оккупированных территорий Украины нарушает территориальную целостность НОК Украины и положение Олимпийской хартии», – указано в заявлении.
Напомним, 8 июля Исполнительный комитет МОК временно снял санкции с Олимпийского комитета рф по ограничению участия российских спортсменов и команд, которые действовали с октября 2023 года. Украинская сторона призвала МОК пересмотреть скандальное решение.
Девять стран Европейского Союза призвали Еврокомиссию лишить Международный олимпийский комитет финансирования в связи с решением допустить представителей рф к международным соревнованиям.
Ранее в МОК заявили, что не будут менять свою политику в отношении россии, несмотря на обращение девяти стран ЕС.
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