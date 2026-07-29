НОК Украины обратился в арбитраж в Лозанне из-за решения МОК по россии

Национальный олимпийский комитет Украины обжаловал в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решение Исполкома Международного олимпийского комитета о временном возобновлении прав Олимпийского комитета россии.

Об этом сообщила пресс-служба НОК Украины.

9 июля 2026, 10:55 «Аморальная капитуляция»: что означает допуск спортсменов рф к международным соревнованиям МОК снял ограничения с российских спортсменов. Это может позволить рф использовать спортивные соревнования для продвижения своей пропаганды.

Украинская сторона подчеркнула, что решение МОК противоречит положениям Олимпийской хартии, практике арбитражного суда и не учитывает обстоятельства, по которым членство Олимпийского комитета россии было приостановлено в 2023 году.

НОК также настаивает, что МОК преждевременно восстановил права ОКР, не проверив, устранила ли российская сторона нарушения, связанные с включением в свою структуру спортивных организаций с временно оккупированных территорий Украины.

Более того, после решения МОК руководство ОКР публично заявило, что и дальше рассматривает эти территории как часть российского спортивного пространства.

«В своей апелляции НОК Украины обращает внимание, что еще в 2024 году CAS подтвердил законность отстранения Олимпийского комитета россии, признав, что включение спортивных организаций с временно оккупированных территорий Украины нарушает территориальную целостность НОК Украины и положение Олимпийской хартии», – указано в заявлении.

Напомним, 8 июля Исполнительный комитет МОК временно снял санкции с Олимпийского комитета рф по ограничению участия российских спортсменов и команд, которые действовали с октября 2023 года. Украинская сторона призвала МОК пересмотреть скандальное решение.

Девять стран Европейского Союза призвали Еврокомиссию лишить Международный олимпийский комитет финансирования в связи с решением допустить представителей рф к международным соревнованиям.

Ранее в МОК заявили, что не будут менять свою политику в отношении россии, несмотря на обращение девяти стран ЕС.

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