САП отказалась от апелляции на приговор экс-главе суда в Кировоградской области

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по жалобам Специализированной антикоррупционной прокуратуры и стороны защиты на приговор, которым признали виновным в злоупотреблении влиянием бывшего председателя Александровского районного суда Кировоградской области Павла Ивченко и оштрафовали его на 93 500 грн.

Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС, но не указывает фамилии обвиняемого.

Как известно, антикоррупционный суд признал виновным экс-председателя Александровского райсуда Павла Ивченко в злоупотреблении влиянием. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 93500 грн (максимальная сумма штрафа, предусмотренная статьей). Защитник обвиняемого и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали апелляционные жалобы на этот приговор.

«Приговор бывшему председателю Александровского районного суда Кировоградской области вступил в законную силу. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде штрафа в размере 93 500 грн, что является максимальным размером штрафа, предусмотренным санкцией ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. 29 июля коллегия судей АП ВАКС закрыла апелляционное производство в связи с отказом стороны защиты и прокурора от поданных апелляционных жалоб», – информирует суд.

Напомним, САП обвиняет в злоупотреблении влиянием бывшего председателя Александровского райсуда Кировоградской области Павла Ивченко.

По версии обвинения, судья требовал от гражданина денежные средства за влияние на принятие решения другим судьей одного из районных судов Кропивницкого относительно не привлечения лица к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В целях реализации умысла и влияния на судью, который должен рассматривать дело об административном нарушении, Ивченко привлек к совершению преступления помощников судей.

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