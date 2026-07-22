В Польше задержали женщину, избившую двух украинских детей

В польском городе Легница правоохранители задержали 26-летнюю женщину, подозреваемую в нападении на двух 13-летних украинок.

Об этом сообщает портал RMF.

10 июля 2026, 14:07 Только каждый десятый украинец считает Польшу близким другом – исследование Самый большой кластер украинцев считает Польшу непредсказуемым и сложным соседом. И только каждый десятый житель нашей страны отмечает, что Варшава – близкий друг Киева.

По данным следствия, конфликт произошел вечером 19 июля, а мотивом агрессии могло стать украинское происхождение детей.

Об инциденте первой сообщила мать девочек. По ее словам, дети играли у бассейна, когда к ним подошла незнакомая женщина со своими детьми и сделала замечание по поводу того, что они разговаривали на украинском языке. Впоследствии она снова начала приставать к детям, а во время очередного конфликта ударила девочек. По словам матери, нападавшая заявила, что сделала это из-за того, что они украинцы.

Полиция Легницы установила личность подозреваемого, собрала доказательства и передала дело в прокуратуру. Женщине объявили подозрение в причинении легких телесных повреждений, а также в принуждении другого к определенным действиям с применением насилия.

Ей грозит до 7,5 лет лишения свободы. Суд также запретил подозреваемой приближаться к потерпевшим и к месту, где произошло нападение.

Напомним, недавно в польском Плоцке мужчина напал на 15-летнего подростка из Украины и его подругу в автобусе из-за того, что они общались на украинском языке.

Также сообщалось, что в Польше предъявили обвинение мужчине, который оскорблял в автобусе украинских детей.

Согласно опросу, проведенному по заказу «Слово и дело», украинцы больше не считают Польшу «главным адвокатом Украины в Европе». Более трети населения уверены, что Варшава – непредсказуемый и сложный сосед. А вот близким другом страну называют всего 11% опрошенных.

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