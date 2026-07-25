В Польше впервые приняли резолюцию против антиукраинских настроений

Городской совет Сопота первым в Польше принял официальную резолюцию против роста антиукраинских настроений, ксенофобии и языка ненависти.

Об этом пишет esopot со ссылкой на текст документа, принятого 23 июля.

18 июля 2026, 03:42 Большинство поляков не поддерживает прием украинских беженцев: что показал опрос В Польше впервые с 2014 года большинство граждан выступило против приема украинских беженцев. По данным опроса CBOS, 52% поляков не поддерживают дальнейший прием украинцев, а более половины считает помощь им чрезмерной.

Депутаты подчеркнули, что Сопот остается открытым и безопасным городом. По их мнению, усиление неприязни к украинским беженцам является следствием целенаправленной дезинформации, которую распространяют в сети.

Отдельно в резолюции обратили внимание на ситуацию в местных школах, где украинские дети составляют 17% всех учащихся.

Городской совет также призвал польских политиков не использовать антиукраинскую риторику для повышения собственных избирательных рейтингов.

«Мы с тревогой замечаем, что ради сиюминутных аплодисментов и избирательных бонусов некоторые политики решают разрушать польско-украинские отношения. Это недальновидные действия, которые наносят ущерб национальным интересам Польши. Напоминаем слова Ежи Гедройца: “Нет свободной Польши без свободной Украины”», – говорится в резолюции.

Депутаты предложили центральным властям запустить общенациональную информационную кампанию на основе данных Главного статистического управления. Она должна показать реальный вклад украинцев в польскую экономику и объем уплаченных ими налогов.

В Сопоте также призвали противодействовать ксенофобским нарративам, которые могут распространять внешние центры влияния с целью дестабилизации Польши.

Напомним, недавно в польском Плоцке мужчина напал на 15-летнего подростка из Украины и его подругу в автобусе из-за того, что они разговаривали на украинском языке.

Также сообщалось, что в Польше предъявили обвинение мужчине, который оскорблял украинских детей в автобусе.

Согласно опросу, проведенному по заказу «Слово и дело», украинцы больше не считают Польшу «главным адвокатом Украины в Европе». Более трети населения уверены, что Варшава – непредсказуемый и сложный сосед. А близким другом страну называют лишь 11% опрошенных.

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