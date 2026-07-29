Спецслужбы россии распространяют новый фейк для дискредитации Украины в Польше – ЦПД

Россия развернула новую информационную операцию, направленную на дискредитацию Украины среди польского общества.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

2 июля 2026, 16:44 В Польше раскрыли более 10 организаторов антиукраинских митингов по заказу рф Контрразведка СБУ совместно с правоохранительными органами Польши разоблачила группу лиц, которые по заказу россии организовали серию антиукраинских митингов на территории страны ЕС.

Там рассказали, что сеть российских Telegram-каналов распространила постановочное видео, вероятно снятое на территории Польши вблизи границы.

На записи неизвестный обливает красной жидкостью портреты польских политиков, а сам ролик сопровождается манипулятивными утверждениями, что к этому якобы причастны украинцы.

В Центре обратили внимание, что первоисточником видео был аккаунт TikTok, однако его быстро удалили после того, как запись синхронно начали распространять российские информационные ресурсы. По мнению специалистов, такая схема свидетельствует о заранее спланированной информационной операции.

«Характер съемки и способ исполнения дают основания предполагать привлечение российскими спецслужбами завербованных агентов. Подобный почерк Центр фиксировал и во время предварительной провокации с постановочным топтанием польских флагов», – указано в сообщении.

В ЦПД также подчеркнули, что Кремль продолжает фабриковать доказательства якобы «антипольских настроений» среди украинцев, пытаясь манипулировать общественным мнением и искусственно спровоцировать конфликт между двумя народами.

Напомним, в начале июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что у Варшавы есть достоверные данные о подготовке россией новых провокаций.

Ранее также сообщалось, что в последние недели в Польше участились случаи агрессии в отношении украинцев. На этом фоне премьер-министр страны Дональд Туск призвал президента Кароля Навроцкого публично отреагировать на нападения на граждан Украины.

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