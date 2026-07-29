Зеленский ожидает, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев состоится в течение двух недель

Президент Владимир Зеленский заявил, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Киев в ближайшие две недели.
Об этом глава государства сообщил в интервью порталу Axios.
По словам Зеленского, в случае визита он планирует детально обсудить со спецпредставителями США возможные пути возобновления мирных переговоров по завершению войны.
Кроме того, президент хочет, чтобы они своими глазами увидели ситуацию в Украине после того, как раньше неоднократно посещали россию.
Глава государства отметил, что Виткофф и Кушнер по-прежнему стремятся добиться прекращения огня, которое могло бы создать условия для дипломатического процесса. Вместе с тем, он выразил сомнение, что российский диктатор владимир путин согласится на паузу в боевых действиях.
«Несмотря на нынешнюю ситуацию на поле боя и свой скептицизм в отношении намерений Путина, Зеленский заявил, что по-прежнему заинтересован в возобновлении мирных переговоров с россией», – говорится в публикации.
Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник, 28 июля, провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Стороны, среди прочего, говорили о необходимости активизировать переговорный процесс.
СМИ сообщили, что Зеленский во время визита в Вашингтон смог изменить отношение американских политиков к перспективам войны и убедить их в том, что Украина способна одержать победу над россией.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»