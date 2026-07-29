Зеленский ожидает, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев состоится в течение двух недель

Президент Владимир Зеленский заявил, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Киев в ближайшие две недели.

Об этом глава государства сообщил в интервью порталу Axios.

29 июля 2026, 13:46 Уиткофф и Кушнер впервые согласились приехать в Киев – FT Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер впервые согласились посетить Киев в рамках усилий по прекращению войны. Договоренности были достигнуты после встречи Зеленского и Трампа.

По словам Зеленского, в случае визита он планирует детально обсудить со спецпредставителями США возможные пути возобновления мирных переговоров по завершению войны.

Кроме того, президент хочет, чтобы они своими глазами увидели ситуацию в Украине после того, как раньше неоднократно посещали россию.

Глава государства отметил, что Виткофф и Кушнер по-прежнему стремятся добиться прекращения огня, которое могло бы создать условия для дипломатического процесса. Вместе с тем, он выразил сомнение, что российский диктатор владимир путин согласится на паузу в боевых действиях.

«Несмотря на нынешнюю ситуацию на поле боя и свой скептицизм в отношении намерений Путина, Зеленский заявил, что по-прежнему заинтересован в возобновлении мирных переговоров с россией», – говорится в публикации.

Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник, 28 июля, провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Стороны, среди прочего, говорили о необходимости активизировать переговорный процесс.

СМИ сообщили, что Зеленский во время визита в Вашингтон смог изменить отношение американских политиков к перспективам войны и убедить их в том, что Украина способна одержать победу над россией.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.