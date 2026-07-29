Умер один из пострадавших в результате атаки на пожарную часть в Богодухове 12 июля

Общество
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На Харьковщине умер спасатель ГСЧС, пострадавший во время российского удара по пожарной части в городе Богодухов.
фото: ГСЧС

На Харьковщине в больнице умер спасатель ГСЧС Николай Белуха, который получил ранения во время удара российского беспилотника по пожарной части в Богодухове 12 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Семья ГСЧС понесла еще одну невосполнимую потерю: в больнице умер водитель 51-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Николай Белуха. Ему было всего 49 лет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что жизнь спасателя оборвалась из-за ранений, полученных в результате российской атаки на пожарно-спасательное подразделение в Богодухове. Тогда двоих пострадавших, среди которых был Белуха, госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Еще одному спасателю медицинскую помощь оказали на месте.

«Почти всю свою жизнь Николай посвятил служению Украине и людям. Более 20 лет он стоял на защите жизни и безопасности других, добросовестно выполняя свой долг», – добавили в ГСЧС.

Как известно, 12 июля российские оккупационные войска атаковали беспилотником пожарную часть в Богодухове на Харьковщине, в результате чего тогда ранения получили трое спасателей.

Напомним, количество погибших в результате российского удара по выставке оружия под Киевом возросло до 12 человек. В больнице умер еще один парень, получивший тяжелые травмы во время атаки.

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ГСЧС Жертвы Харьковская область Атака Обстрел Погибшие Спасатели Богодухов
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