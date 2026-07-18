Большинство поляков не поддерживает прием украинских беженцев: что показал опрос

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В Польше впервые с 2014 года большинство граждан выступило против приема украинских беженцев. По данным опроса CBOS, 52% поляков не поддерживают дальнейший прием украинцев, а более половины считает помощь им чрезмерной.
фото: Shutterstock

Новый социологический опрос в Польше засвидетельствовал изменение общественных настроений относительно украинских беженцев. Впервые с начала войны противников их дальнейшего приема оказалось больше, чем сторонников.

Такие результаты показал опрос Центра исследования общественного мнения (CBOS), пишет польское издание RMF24.

Только каждый десятый украинец считает Польшу близким другом – исследованиеСамый большой кластер украинцев считает Польшу непредсказуемым и сложным соседом. И только каждый десятый житель нашей страны отмечает, что Варшава – близкий друг Киева.

Согласно исследованию, 52% респондентов считают, что Польша не должна принимать беженцев из территорий, охваченных войной в Украине. В то же время 42% поддерживают дальнейший прием украинцев.

В CBOS отмечают, что это первый случай с 2014 года, когда противников приема беженцев стало больше, чем сторонников. После начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году прием украинцев поддерживали 94% поляков.

Авторы исследования подчеркивают, что негативное отношение к украинским беженцам постепенно усиливается еще с середины 2023 года. По сравнению с декабрем прошлого года количество противников приема выросло на 6 процентных пунктов, в то время как поддержка уменьшилась на столько же.

Кроме того, 54% опрошенных считают, что помощь украинским беженцам в Польше слишком велика. Еще 40% назвали ее достаточной, а лишь 3% – недостаточной.

В то же время большинство поляков поддержало отдельные изменения в законодательстве. В частности, 87% респондентов одобрили ограничение полного доступа к медицинским услугам только для тех украинцев, которые платят взносы в систему медицинского страхования Польши.

Зато идею отменить бесплатное проживание в центрах коллективного размещения для матерей с детьми старше одного года поддержали лишь 29% опрошенных. Против такого решения высказались 58% респондентов.

Исследование также показало, что отношение к украинским беженцам в значительной степени зависит от политических предпочтений. Наибольшую поддержку их приему демонстрируют избиратели левых партий и «Гражданской коалиции», тогда как среди сторонников партии «Право и справедливость» и обеих политических сил «Конфедерации» преобладают противники приема украинцев.

Напомним, результаты социологического исследования, проведенного в конце июня 2026 года для «Слово и дело», засвидетельствовали изменение отношения украинцев к Польше. Страну больше не считают «главным адвокатом Украины в Европе», а более трети опрошенных назвали Варшаву сложным и непредсказуемым соседом, и только 11% видят в ней близкого друга.

В то же время 36% граждан выступают за прагматичный и конструктивный диалог для решения межгосударственных споров, тогда как игнорировать публичные демарши или заморозить конфликт готовы лишь 9%.

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