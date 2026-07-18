Большинство поляков не поддерживает прием украинских беженцев: что показал опрос

Новый социологический опрос в Польше засвидетельствовал изменение общественных настроений относительно украинских беженцев. Впервые с начала войны противников их дальнейшего приема оказалось больше, чем сторонников.

Такие результаты показал опрос Центра исследования общественного мнения (CBOS), пишет польское издание RMF24.

10 июля 2026, 14:07 Только каждый десятый украинец считает Польшу близким другом – исследование Самый большой кластер украинцев считает Польшу непредсказуемым и сложным соседом. И только каждый десятый житель нашей страны отмечает, что Варшава – близкий друг Киева.

Согласно исследованию, 52% респондентов считают, что Польша не должна принимать беженцев из территорий, охваченных войной в Украине. В то же время 42% поддерживают дальнейший прием украинцев.

В CBOS отмечают, что это первый случай с 2014 года, когда противников приема беженцев стало больше, чем сторонников. После начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году прием украинцев поддерживали 94% поляков.

Авторы исследования подчеркивают, что негативное отношение к украинским беженцам постепенно усиливается еще с середины 2023 года. По сравнению с декабрем прошлого года количество противников приема выросло на 6 процентных пунктов, в то время как поддержка уменьшилась на столько же.

Кроме того, 54% опрошенных считают, что помощь украинским беженцам в Польше слишком велика. Еще 40% назвали ее достаточной, а лишь 3% – недостаточной.

В то же время большинство поляков поддержало отдельные изменения в законодательстве. В частности, 87% респондентов одобрили ограничение полного доступа к медицинским услугам только для тех украинцев, которые платят взносы в систему медицинского страхования Польши.

Зато идею отменить бесплатное проживание в центрах коллективного размещения для матерей с детьми старше одного года поддержали лишь 29% опрошенных. Против такого решения высказались 58% респондентов.

Исследование также показало, что отношение к украинским беженцам в значительной степени зависит от политических предпочтений. Наибольшую поддержку их приему демонстрируют избиратели левых партий и «Гражданской коалиции», тогда как среди сторонников партии «Право и справедливость» и обеих политических сил «Конфедерации» преобладают противники приема украинцев.

Напомним, результаты социологического исследования, проведенного в конце июня 2026 года для «Слово и дело», засвидетельствовали изменение отношения украинцев к Польше. Страну больше не считают «главным адвокатом Украины в Европе», а более трети опрошенных назвали Варшаву сложным и непредсказуемым соседом, и только 11% видят в ней близкого друга.

В то же время 36% граждан выступают за прагматичный и конструктивный диалог для решения межгосударственных споров, тогда как игнорировать публичные демарши или заморозить конфликт готовы лишь 9%.

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