Хищение в Нацгвардии: еще трем фигурантам определили меры пресечения (дополнено)

Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего заместителя директора департамента логистики Главного управления Национальной гвардии Николая Модлинского в рамках дела о хищении более чем на 150 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но не указывает фамилии фигуранта.

Ранее ВАКС заключил под стражу бывшего начальника Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ Владимира Федоровского в рамках этого дела. Также суд определил залог еще двум фигурантам производства.

«По результату рассмотрения ходатайств стороны обвинения суд избрал участникам схемы следующие меры пресечения: бывшему заместителю директора департамента логистики Главного управления НГУ – содержание под стражей с альтернативой в размере 20 млн грн залога; директору подконтрольной организаторам преступления фирмы – залог в размере 4 млн грн; оценщику-пособнику – залог в размере 500 тыс. грн», – информирует прокуратура.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении восьми лицам в хищениях более чем на 150 млн грн Национальной гвардии. По версии следствия, в 2024 году для нужд НГУ планировалось приобрести недвижимость для хранения продовольствия военных. Однако вместо прямой покупки по рыночной цене должностные лица якобы договорились с предпринимателями, которые из-за подконтрольной компании приобрели объект, а затем перепродали его НГУ по завышенной более чем на 143 млн грн стоимости.

Как утверждает следствие, привлеченные оценщики внесли в отчеты заранее определенную завышенную цену имущества. Кроме того, участники схемы якобы завладели еще более 7 млн грн при закупках солнечных электростанций и автомобильных шин для военных частей. За незаконно полученные средства чиновники приобрели элитные автомобили, в частности, Mercedes-Benz AMG GLE, Toyota Land Cruiser 300 и Audi Q8, земельные участки вблизи Киева, квартиру в столице площадью более 130 кв. м и апартаменты в Буковеле стоимостью более 300 тыс. долларов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.