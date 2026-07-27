В Польше жестоко избили украинскую пару из-за «акцента»: в консульстве отреагировали

В польском Вроцлаве неизвестные жестоко избили украинскую пару, вероятно, из-за их происхождения и украинского акцента. Пострадавшие получили травмы, а Генеральное консульство Украины обратилось в польскую полицию с требованием расследовать инцидент.

Об инциденте в соцсетях сообщила мать пострадавшей девушки.

18 июля 2026, 03:42 Большинство поляков не поддерживает прием украинских беженцев: что показал опрос В Польше впервые с 2014 года большинство граждан выступило против приема украинских беженцев. По данным опроса CBOS, 52% поляков не поддерживают дальнейший прием украинцев, а более половины считает помощь им чрезмерной.

По ее словам, ее дочь Настя и ее парень Максим подверглись нападению возле одного из магазинов города. Женщина отметила, что дочь получила серьезные травмы шеи, из-за чего врачам пришлось наложить швы. В то же время у обоих пострадавших медики подозревают сотрясение мозга.

«Мою дочь Настю и ее парня Максима жестоко избили в одном из магазинов в Польше. Причиной был ее украинский акцент», – написала Карина.

Она призвала неравнодушных распространить информацию об инциденте, чтобы помочь найти виновных и привлечь внимание к делу.

По данным издания Gazeta Wrocławska, полиция получила сообщение о нападении, которое произошло около 18:30 в районе Закшув во Вроцлаве. Правоохранители сообщили, что незадолго до этого в одном из супермаркетов могла произойти потасовка.

На видео, опубликованном матерью пострадавшей, видно, как несколько мужчин подбежали к паре и начали избивать их, после чего скрылись с места происшествия.

Заместитель комиссара Главного управления муниципальной полиции Вроцлава заявила, что нападение могло иметь расовые мотивы. Сейчас правоохранители проводят расследование и устанавливают причастных к преступлению.

В Генеральном консульстве Украины во Вроцлаве заявили, что уже направили запрос в Национальную полицию Польши относительно обстоятельств нападения. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил оперативно отреагировать на инцидент. В случае подтверждения мотивов нападения консульство ожидает всестороннего и объективного расследования, установления виновных и привлечения их к ответственности.

«Любые проявления насилия, ксенофобии или ненависти являются неприемлемыми и не должны иметь места в демократическом обществе», – подчеркнули в консульстве.

В ведомстве добавили, что в последнее время в Польше участились случаи агрессии, жертвами которых становятся граждане Украины, и каждый такой случай должен получить надлежащую правовую оценку.

Напомним, недавно в польском городе Познань неизвестные избили 60-летнего мужчину после того, как он заступился за украинского мальчика, которого оскорбляли в трамвае.

Также ранее в польском Плоцке мужчина напал на 15-летнего подростка из Украины и его подругу в автобусе из-за того, что они общались на украинском языке.

А накануне городской совет Сопота первым в Польше принял официальную резолюцию против роста антиукраинских настроений, ксенофобии и языка ненависти.

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