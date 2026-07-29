Армия рф обстреляла жилой сектор в Глухове, среди раненых есть дети

Национальная безопасность
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Оккупанты вечером 29 июля атаковали беспилотником жилищный сектор Глухова на Сумщине, пострадали мирные жители.
Иллюстративное фото / ГСЧС

Российские оккупационные войска вечером 29 июля атаковали беспилотником жилищный сектор Глухова на Сумщине, пострадали мирные жители.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По данным местных властей, вражеский дрон попал в район жилой застройки, повредив многоквартирный дом. В результате атаки ранения получили три человека, в том числе двое детей.

«Раненых 10-летнего ребенка и взрослую женщину госпитализировали. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь», – рассказал Григоров.

Напомним, армия рф в среду, 29 июля, нанесла удар по поселку Райгородок в Донецкой области. Погибла женщина, еще шесть мирных жителей получили ранения.

Также сообщалось, что оккупационные войска рф во вторник, 28 июля, нанесли удар по гражданскому судну под флагом Либерии, которое стояло на рейде в акватории Черного моря.

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