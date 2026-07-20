Зеленский провел специальную Ставку с участием командиров корпусов и производителей оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 июля, провел специальное заседание Ставки, в котором приняли участие производители оружия и командиры корпусов. Участники Ставки впервые напрямую обсудили потребности фронта, поставки и закупки для ВСУ.

Об этом говорится в заявлении украинского лидера в соцсетях.

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«Сегодня по итогам многодневного общения с командирами наших корпусов, выполняющими важнейшие боевые задачи, провел специальную встречу Ставки. Впервые было прямое, непосредственное общение основных наших производителей оружия и оборудования с командирами корпусов, реально использующими продукцию, министерствами обороны Украины и финансов, а также основными специальными службами нашего государства», – рассказал Зеленский.

Согласно его словам, в Ставке приняли участие командующий ДШВ ВСУ, командиры 10-го, 11-го, 19-го армейских корпусов, «Хартии», «Азова» и представители «цвета нового украинского оборонного сектора».

«Договорились, что будет започаткован регулярный формат именно такого общения между корпусами, производителями и правительственными структурами при координации Министерства обороны и СНБО», - отметил президент.

Глава государства уточнил, что большинство вопросов были практическми – относительно реальных боевых потребностей, торможения в обеспечении, нерешенных вопросов в закупках, необходимого дополнительного финансирования и контрактов на поставку.

Как отмечается, речь идет о дронах всех типов и НРК, дальнобойных снарядах для артиллерии, которые нужны фактически на каждом направлении интенсивных боевых действий, и другом оборудовании.

«Украина должна войти в август максимально усиленной и подготовиться к разным вариантам событий и поведения россии осенью», – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что отдельно на Ставке обсудили конкретные показатели дефектов продукции, выявленных на уровне применения в боевых подразделениях.

При этом во вторник, 21 июля, планируется еще одна такая встреча с другими командирами корпусов.

Как известно, 18 июля президент Зеленский заявил, что провел разговоры с экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Глава государства анонсировал, что «решения по армии будут наработаны».

Напомним, 19 июля, на фоне слухов о замене Сырского, Владимир Зеленский продолжил консультации с военным руководством. Он отдельно пообщался с Михаилом Драпатым, Владимиром Горбатюком и Олегом Апостолом.

Тем временем в Генштабе заявили, что информация об увольнении главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Александра Сырского и начальника Генштаба генерал-лейтенанта Андрея Гнатова не соответствует действительности.

Помимо этого, Зеленский ранее сообщил, что наземные роботизированные комплексы – один из самых актуальных запросов украинских военных наряду с усилением защиты от баллистики.

Также стало известно, что в Минобороны анонсировали передачу ВСУ новых бесшумных НРК-разведчиков.

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