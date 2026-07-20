Удар рф по инфраструктуре Одессы: количество пострадавших увеличилось, в городе объявлен День траура

Количество пострадавших в результате российской атаки на Одессу 20 июля увеличилось до шести человек. В городе также объявлен День траура по погибшим.

Соответствующую информацию опубликовали руководитель ОВА Олег Кипер и пресс-служба горсовета.

«До 6 человек увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на гражданское предприятие. К сожалению, еще трое – погибли», – написал Кипер.

По его словам, двоих пострадавших госпитализировали, остальным оказали медицинскую помощь на месте.

В связи с гибелью трех людей в Одессе объявили 21 июля Днем траура. На административных зданиях приспустят государственный флаг и флаг города с траурными лентами.

«Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий. Городские власти Одессы чтят память погибших и выражают искренние соболезнования семьям и близким», – говорится в сообщении.

Оккупационные войска россии в понедельник, 20 июля, нанесли очередной удар по Одессе, атаковав объекты гражданской инфраструктуры. Изначально сообщалось о трех погибших и трех раненых.

А 19 июля оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому судну под флагом Гвинеи-Биссау, которое выходило с грузом зерна из украинского порта в Одесской области. В результате обстрела погибли 10 человек.

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