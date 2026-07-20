Оккупанты ударили по торговому центру и многоэтажке в Сумах, есть пострадавшие

Российские войска сегодня, 20 июля, нанесли удар по жилому дому и торговому центру в Сумах, в результате чего шесть человек пострадали, среди них есть дети.

Об этом сообщает начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

«Предварительно, враг применил реактивный БпЛА. В результате попадания поврежден многоэтажный жилой дом», - говорится в сообщении.

Григоров отметил, что сохраняется угроза повторных ударов и призвал находиться в безопасных местах и не приближаться к месту попадания.

Согласно его словам, в больницах медицинскую помощь оказывают раненым 8-летнему мальчику и 16-летней девушке.

«Повреждения не тяжелые. Другим пострадавшим оказали помощь без госпитализации», - заявили в ОВА.

Впоследствии Григоров уточнил, что уже шесть человек пострадали в результате удара российского реактивного БпЛА возле многоэтажки в Сумах – двое взрослых и четверо детей.

По данным местных властей, позже вражеские войска продолжили атаку. Зафиксированы еще два удара в том же районе города.

«В результате одного из них возник масштабный пожар на территории торгового центра. Информация о пострадавших уточняется», - добавил глава ОВА.

Как известно, количество пострадавших в результате российской атаки на Одессу 20 июля возросло до шести человек. Также три человека погибли, в городе также объявлен День траура по погибшим.

Напомним, в Херсоне 20 июля российские войска обстреляли помещение одной из больниц города. В результате атаки пострадали по меньшей мере семь человек, среди них – медработники и гражданские.

Также сегодня оккупанты нанесли авиаудар по городу Павлоград в Днепропетровской области. Известно о двух жертвах, еще 15 человек пострадали.

Кроме того, утром 20 июля оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Запорожью, в результате чего один человек погиб, а еще пятеро получили ранения.

Позже оккупанты нанесли удар беспилотником по Запорожью, под атакой оказалось предприятие пищевой промышленности. В результате вражеского удара четыре человека получили ранения.

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