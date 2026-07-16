В городах Украины второй раз за день прошли митинги из-за неназначения Федорова министром обороны

Вечером 16 июля в Киеве, Днепре, Одессе и ряде других городов Украины второй раз за день прошли мирные акции в поддержку Михаила Федорова. Участники протестов выражают несогласие с решением президента Владимира Зеленского не предлагать его кандидатуру на должность министра обороны после формирования нового состава правительства.

Об этом сообщают Суспільне, hromadske, 24 канал, а также местные Telegram-каналы.

16 июля 2026, 16:22 От «Старлинков» до бронирования: как Михаил Федоров выполнял обещания на должности министра обороны Михаил Федоров, по подсчетам аналитиков «Слово и дело», дал 32 обещания на должности министра обороны, за выполнение которых он может отвечать на данный момент. Из них он выполнил 16, провалил 10. Статус 6 еще определяется. Детальнее – на инфографике.

В столице люди традиционно собрались на площади возле театра имени Ивана Франко – это одна из ближайших открытых локаций к Офису президента, поскольку правительственный квартал остается перекрытым во время военного положения.

Повторные акции также прошли во Львове, Днепре, Харькове, Одессе, Ровно, Ивано-Франковске, Ужгороде и других городах.

Во время протестов участники скандировали: «Зеленский, объясни», «Сырского – вон», «Федоров – да», «Время работать, а не отдыхать».

В Ровно, по данным журналистов Суспільного, на акцию пришли более 20 человек. Они держали плакаты с призывами объяснить причины кадрового решения. Одна из участниц заявила, что протестующие считают неприемлемым принятие важных решений без публичного объяснения и диалога с обществом.

В Днепре люди также второй раз собрались на митинг, чтобы выразить недовольство последними кадровыми решениями в Кабмине.

В Одессе на Дерибасовской участие в акции приняли около 100 человек. Они держали плакаты с надписями: «Меняйте пленных, а не Федорова», «Оставьте Федорова», «Федорова – в Министерство обороны». По словам участников, они готовы и дальше проводить мирные акции.

Митинги продолжаются также в Харькове, Ивано-Франковске и других украинских городах.

Напомним, 16 июля в украинских городах начались акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.

Вскоре уже экс-министр обороны созвал брифинг, где заявил, что победа в войне требует «кардинальных кадровых решений» – в частности, замены Главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба.

Позже появилась информация, что Верховная Рада сегодня, скорее всего, не будет голосовать за нового главу Минобороны, которым по слухам мог стать бывший руководитель МВД Игорь Клименко.

Владимир Зеленский, комментируя митинги, заверил, что Михаил Федоров остается в его команде, а конкретный формат его будущей работы определят позже.

Позже стало известно, что Рада ушла на каникулы до 18 августа, так и не назначив новых руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел.

Уже вечером Владимир Зеленский назначил в.и.о. главы СБУ Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны. После завершения процедур президент планирует подать его кандидатуру в парламент на постоянную основу.

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