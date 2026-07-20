СМИ узнали, кто тормозит одобрение 21-го пакета санкций ЕС против россии

В Европейской комиссии заявили, что именно позиция Греции является основным препятствием для окончательного согласования 21-го пакета санкций против российской федерации.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на анонимный источник в ЕС.

Источник утверждает, что Афины переживают по поводу реэкспорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Они считают, что такое ограничение приведет к убыткам для экономики страны. При этом греческие власти убеждены, что такие ограничения не ослабят Кремль. В настоящее время Еврокомиссия готовит подробный анализ касательно санкционных мер ЕС против Москвы, так как не согласна с позицией Греции.

8 июня 2026, 16:18 Каллас озвучила сумму общих финансовых потерь россии в результате санкций Западные санкции уже нанесли российской экономике ущерб на сумму от 1,2 до 1,5 трлн долларов США, заявила глава евродипломатии.

«Возможные варианты – исключение для Афин или устранение этой нормы из перечня ограничительных мер. К тому же 21-й пакет санкций против рф уже был значительно уменьшен. Например, оттуда убрали запрет на закупку рыбы и изменили механизм недопуска военных рф в страны ЕС», – напомнили собеседники издания.

Как известно, следующее обсуждение между послами стран-членов европейского блока запланировано на среду, 22 июля.

Кроме того, один из дипломатов ЕС заявил, что сейчас Греция «выглядит изолированной из-за твердой позиции, почти как Венгрия ранее». Он добавил, что в конечном итоге Афинам и блоку «придется найти компромисс».

Напомним, в июне Еврокомиссия презентовала 21-й пакет ограничений против рф. Он направлен на банки, производителей оружия, торговцев нефтью, нефтеперерабатывающие заводы и операторов криптовалют в третьих странах.

Однако во время встречи 13 июля министры иностранных дел государств ЕС не смогли прийти к согласию относительно его принятия.

Также ранее сообщалось, что имена главы русской православной церкви патриарха Кирилла и основателя российской нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова исключили из проекта 21-го пакета санкций Европейского Союза против россии. Такое решение было принято по требованию Болгарии.

А еще мы сообщали, что Евросоюз ввел санкции против пяти компаний российской федерации.

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