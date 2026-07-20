СМИ узнали, кто тормозит одобрение 21-го пакета санкций ЕС против россии

В Европейской комиссии заявили, что именно позиция Греции является основным препятствием для окончательного согласования 21-го пакета санкций против российской федерации.
Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на анонимный источник в ЕС.
Источник утверждает, что Афины переживают по поводу реэкспорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Они считают, что такое ограничение приведет к убыткам для экономики страны. При этом греческие власти убеждены, что такие ограничения не ослабят Кремль. В настоящее время Еврокомиссия готовит подробный анализ касательно санкционных мер ЕС против Москвы, так как не согласна с позицией Греции.
«Возможные варианты – исключение для Афин или устранение этой нормы из перечня ограничительных мер. К тому же 21-й пакет санкций против рф уже был значительно уменьшен. Например, оттуда убрали запрет на закупку рыбы и изменили механизм недопуска военных рф в страны ЕС», – напомнили собеседники издания.
Как известно, следующее обсуждение между послами стран-членов европейского блока запланировано на среду, 22 июля.
Кроме того, один из дипломатов ЕС заявил, что сейчас Греция «выглядит изолированной из-за твердой позиции, почти как Венгрия ранее». Он добавил, что в конечном итоге Афинам и блоку «придется найти компромисс».
Напомним, в июне Еврокомиссия презентовала 21-й пакет ограничений против рф. Он направлен на банки, производителей оружия, торговцев нефтью, нефтеперерабатывающие заводы и операторов криптовалют в третьих странах.
Однако во время встречи 13 июля министры иностранных дел государств ЕС не смогли прийти к согласию относительно его принятия.
Также ранее сообщалось, что имена главы русской православной церкви патриарха Кирилла и основателя российской нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова исключили из проекта 21-го пакета санкций Европейского Союза против россии. Такое решение было принято по требованию Болгарии.
А еще мы сообщали, что Евросоюз ввел санкции против пяти компаний российской федерации.
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