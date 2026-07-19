Число погибших в результате удара по пригороду Харькова продолжает расти

В больнице скончался 25-летний мужчина, получивший тяжелые ранения в результате российского удара ракетами типа S8000 «Бандероль» по пригороду Харькова сегодня, 19 июля.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«К сожалению, в больнице скончался еще один пострадавший в результате обстрела в пригороде Харькова. Ранения 25-летнего мужчины оказались слишком тяжелыми – врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось», – написал руководитель области.

СОгласно словам Синегубова, сейчас в медицинских учреждениях Харькова находятся 12 пострадавших, им оказывается вся необходимая помощь.

При этом, по данным прокуратуры, россияне ударили по складам в Харьковской области, предварительно, тремя ракетами типа S8000 «Бандероль». Сообщается, что число погибших в результате атаки возросло до четырех, а еще 20 человек пострадали.

«По данным следствия, 19 июля около 11:00 российская армия нанесла ракетный удар по пригороду Харькова. Предварительно установлено, что враг применил три ракеты типа S8000 «Бандероль», – говорится в сообщении.

Как пишет ведомство, попадания зафиксированы по территории почтового терминала, в результате атаки возник масштабный пожар складского помещения, также поврежден фасад здания.

Напомним, в результатеского российского ракетного удара по пригороду Харькова разрушен терминал «Новой почты». Ранее было известно о трех погибших и по меньшей мере 20 пострадавших людях, а трое из раненых – в тяжелом состоянии.

Также россияне атакували Киев баллистикой в ночь на 19 июля. Последствия зафиксировали в пяти районах столицы. Количество пострадавших в результате ракетного удара российских войск по Киеву возросло до 17 человек. Также известно об одной погибшей женщине.

Кроме этого, утром 19 июля российская армия также нанесла по Сумам удар, предварительно, семью управляемыми авиабомбами. Погиб мужчина, еще три человека получили ранения и были госпитализированы.

А еще российские оккупанты атаковали беспилотниками город Изюм в Харьковской области, в результате чего пострадали 20 человек, среди них – годовалый ребенок.

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