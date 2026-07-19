Россия ударила по Сумам семью УАБами: есть погибший и раненые

Утром 19 июля российская армия нанесла по Сумам удар, предварительно, семью управляемыми авиабомбами. Погиб мужчина, еще три человека получили ранения и были госпитализированы.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Тело погибшего спасатели деблокировали из-под завалов. По словам Григорова, мужчина находился в собственном доме в момент попадания российской авиабомбы.
Во время атаки пострадали три человека. Всех их доставили в больницу.
Попадания зафиксировали в Ковпаковском районе Сум. Разрушения есть в жилом секторе и промышленной зоне.
В результате ударов также повреждены коммерческие предприятия, станция технического обслуживания и автомойка.
Напомним, в ночь на 19 июля россия нанесла массированный удар по Украине, выпустив 41 ракету и 125 ударных БпЛА. Силы ПВО обезвредили 126 воздушных целей.
В частности, российские войска атаковали Киев баллистикой. Последствия зафиксировали в пяти районах столицы. Уже известно как минимум об одном погибшем.
Кроме того, в Киеве после российской атаки временно закрыта станция метро «Лукьяновская». Из-за повреждения наземного вестибюля поезда «зеленой» ветки проезжают станцию без остановки.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»