Россия ударила по Сумам семью УАБами: есть погибший и раненые

Утром 19 июля российская армия нанесла по Сумам удар, предварительно, семью управляемыми авиабомбами. Погиб мужчина, еще три человека получили ранения и были госпитализированы.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

19 июля 2026, 09:19 Россия ночью выпустила по Украине 41 ракету и 125 дронов: ПВО сбила большинство целей В ночь на 19 июля россия нанесла массированный удар по Украине, выпустив 41 ракету и 125 ударных БПЛА. Силы ПВО обезвредили 126 воздушных целей.

Тело погибшего спасатели деблокировали из-под завалов. По словам Григорова, мужчина находился в собственном доме в момент попадания российской авиабомбы.

Во время атаки пострадали три человека. Всех их доставили в больницу.

Попадания зафиксировали в Ковпаковском районе Сум. Разрушения есть в жилом секторе и промышленной зоне.

В результате ударов также повреждены коммерческие предприятия, станция технического обслуживания и автомойка.

Напомним, в ночь на 19 июля россия нанесла массированный удар по Украине, выпустив 41 ракету и 125 ударных БпЛА. Силы ПВО обезвредили 126 воздушных целей.

В частности, российские войска атаковали Киев баллистикой. Последствия зафиксировали в пяти районах столицы. Уже известно как минимум об одном погибшем.

Кроме того, в Киеве после российской атаки временно закрыта станция метро «Лукьяновская». Из-за повреждения наземного вестибюля поезда «зеленой» ветки проезжают станцию без остановки.

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