В Киеве снова возросло количество пострадавших в результате ночного ракетного удара

Количество пострадавших в результате ракетного удара российских войск по Киеву возросло до 17 человек. Также известно об одной погибшей женщине.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
«По состоянию на данный момент известно о 17 пострадавших. Количество погибших не изменилось – в результате российского обстрела погибла 89-летняя женщина», – говорится в сообщении.
Как отмечается, правоохранители продолжают фиксировать разрушения и собирать доказательства очередного военного преступления российских войск.
«В результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие, магазины, аптека, административные здания, кинотеатр, станция метрополитена, офисные помещения и автомобили», – пишет пресс-служба.
Уточняется, что на данный момент следователи приняли около 350 заявлений от горожан по поводу повреждения имущества.
Напомним, россияне атаковали Киев баллистикой в ночь на 19 июля. Последствия зафиксировали в пяти районах столицы. Уже известно по меньшей мере об одном погибшем человеке, также ранее сообщалось о 15 пострадавших.
Также в Киеве после российской атаки временно закрыта станция метро «Лукьяновская». Из-за повреждения наземного вестибюля поезда «зеленой» ветки проезжают станцию без остановки.
Кроме этого, во время ночной атаки рф полностью уничтожила завод и склады компании UKRTAC в Киеве.
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