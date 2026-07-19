В Киеве снова возросло количество пострадавших в результате ночного ракетного удара

Количество пострадавших в результате ракетного удара российских войск по Киеву возросло до 17 человек. Также известно об одной погибшей женщине.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

2 июля 2026, 17:41 Баллистика на Киев: главные выводы после очередной атаки россиян на столицу Союзники не могут обеспечить потребность Украины в боекомплекте для систем Patriot, и враг знает об этом.

«По состоянию на данный момент известно о 17 пострадавших. Количество погибших не изменилось – в результате российского обстрела погибла 89-летняя женщина», – говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители продолжают фиксировать разрушения и собирать доказательства очередного военного преступления российских войск.

«В результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие, магазины, аптека, административные здания, кинотеатр, станция метрополитена, офисные помещения и автомобили», – пишет пресс-служба.

Уточняется, что на данный момент следователи приняли около 350 заявлений от горожан по поводу повреждения имущества.

Напомним, россияне атаковали Киев баллистикой в ночь на 19 июля. Последствия зафиксировали в пяти районах столицы. Уже известно по меньшей мере об одном погибшем человеке, также ранее сообщалось о 15 пострадавших.

Также в Киеве после российской атаки временно закрыта станция метро «Лукьяновская». Из-за повреждения наземного вестибюля поезда «зеленой» ветки проезжают станцию без остановки.

Кроме этого, во время ночной атаки рф полностью уничтожила завод и склады компании UKRTAC в Киеве.

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