Антикоррупционный суд признал виновным адвоката из Ивано-Франковска

Высший антикоррупционный суд признал виновным в злоупотреблении влиянием адвоката Руслана Федыняка, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняла в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судье Калушского горрайонного суда Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, но не указывает фамилии обвиняемого.

По информации «Слово и дело», речь идет о Федыняке, которому инкриминировали подстрекательство ко взяточничеству и мошенничество. Однако суд переквалифицировал преступление.

«ВАКС вынес приговор, которым признал адвоката виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 5500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 93 500 грн. В то же время этим же приговором обвиняемый оправдан по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК Украины и признано невиновным в совершении этого уголовного преступления. До вступления приговора в законную силу оставлена ​​действующая мера пресечения в виде залога», – информирует суд.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения в Апелляционную палату ВАКС.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении адвокату Руслану Федыняку. По версии следствия, адвокат пообещал гражданину за 1500 долларов решить вопрос с судьей о закрытии административного дела о совершении им правонарушения, предусмотренного ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление автомобилем в нетрезвом состоянии). Однако фактически намерения передавать денежные средства он не имел, а распорядился ими по своему усмотрению.

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