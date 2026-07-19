В ГСЧС показали фото последствий ночных ударов по Киеву

Национальная безопасность
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В результате российской атаки на Киев ночью 19 июля пожары вспыхнули в пяти районах. Два человека травмированы, по меньшей мере пятерых удалось спасти.
Фото: ГСЧС

В ночь на 19 июля российские войска атаковали Киев. По предварительным данным, два человека травмированы, по меньшей мере пятерых удалось спасти.

Такие данные приводят в ГСЧС и публикуют фото последствий ночного обстрела.

Сообщается, что пятерых человек удалось спасти, еще двое получили травмы. Также спасатели подвели итоги атаки.

По информации ГСЧС последствия обстрела следующие:

  • Соломенский район: горит офисное здание. По другому адресу поврежден девятиэтажный жилой дом, где спасатели тушат пожар на площади 200 квадратных метров. Также загорелось нежилое здание.
  • Шевченковский район: пожар охватил 400 квадратных метров трехэтажного здания. Горели более десяти припаркованных автомобилей, а в расположенной рядом 25-этажке выбило окна.
  • Святошинский район: загорелась крыша частного жилого дома.
  • Деснянский район: возник пожар в нежилом здании.
  • Днепровский район: поступили сообщения о возгорании автомобилей, пожаре на территории нежилого здания и возгорании в четырехэтажном общежитии.

На местах работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки еще уточняется.

Напомним, по данным КГВА в Киеве, предварительно, известно об одном погибшем человеке. Еще семь человек пострадали.

Сообщалось, что город массированно атаковали баллистикой, последствия зафиксировали в пяти районах Киева.

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ГСЧС Пожар Атака Атака на Киев
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