Премьер Венгрии предложил чемпионку по шахматам на должность президента

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил легендарной шахматистке Юдит Полгар занять должность президента страны.

Об этом глава правительства сообщил в Facebook.

19 июля 2026, 00:40 Президент Венгрии подписал конституционную поправку о собственном увольнении Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал конституционную поправку, прекращающую его полномочия. Он должен покинуть пост в понедельник.

Венгерский премьер отметил, что уже в понедельник планирует встретиться с Полгар, чтобы узнать, готова ли она возглавить государство до момента принятия новой Конституции. Сама шахматистка пока публично не отреагировала на предложение.

Мадьяр заявил, что Венгрии нужен президент, «которым будет гордиться каждый венгр». Он подчеркнул, что президентство является высшей формой служения государству, а Юдит Полгар, по его мнению, способна представлять всех граждан, способствовать единству и миру.

Премьер также подчеркнул, что международное признание Полгар получила благодаря своему таланту, трудолюбию и безупречной репутации, а не политическим связям.

Bloomberg пишет, что 49-летняя Юдит Полгар считается сильнейшей шахматисткой в истории. Она 26 лет подряд возглавляла мировой женский рейтинг, а в 15 лет стала самым молодым гроссмейстером в мире. В 2026 году о ней также вышел документальный фильм Queen of Chess.

Ожидается, что парламент, где партия Мадьяра «Тиса» имеет конституционное большинство, изберет нового президента до национального праздника 20 августа.

Напомним, необходимость избрать нового президента возникла после того, как предыдущий глава государства Тамаш Шуйок подписал конституционную поправку, досрочно прекратившую его полномочия. Это произошло после того, как парламент Венгрии принял конституционные изменения, позволяющие досрочно уволить президента и председателя Конституционного суда.

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