Удар по пригороду Харькова: количество пострадавших растет, поврежден терминал «Новой почты»

В результате российского ракетного удара по пригороду Харькова разрушен терминал «Новой почты». Уже известно о трех погибших и как минимум 20 пострадавших. Трое из раненых находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как отмечается, днем 19 июля враг трижды атаковал пригород Харькова, в частности нанес ракетный удар по почтовому терминалу. Сейчас известно о трех погибших и еще 20 раненых.

«К сожалению, в результате атаки погибли 24-летний, 45-летний и 62-летний мужчины. Еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Трое пострадавших – в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь», – говорится в сообщении.

В «Новой почте» подтвердили атаку на терминал и уточнили, что в результате российской атаки погибли двое работников компании и водитель партнера-перевозчика. Также есть раненые сотрудники.

Сейчас на месте атаки продолжается ликвидация последствий. В компании обещают компенсировать клиентам объявленную ценность отправлений, которые были уничтожены в результате обстрела. Также «Новая почта» задействовала резервные логистические маршруты и сортировочные хабы, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке.

Напомним, утром 19 июля российская армия также нанесла по Сумам удар, предварительно, семью управляемыми авиабомбами. Погиб мужчина, еще трое людей получили ранения и были госпитализированы.

Также известно, что в ночь на 19 июля россия нанесла массированный удар по Украине, выпустив 41 ракету и 125 ударных БпЛА. Силы ПВО обезвредили 126 воздушных целей.

В частности, российские войска атаковали баллистикой Киев.. Последствия зафиксировали в пяти районах столицы. Уже известно как минимум о одном погибшем человеке.

Впоследствии стало известно, что в результате ночного ракетного удара по Киеву предприятие UKRTAC полностью потеряло завод и складские помещения.. Прямое попадание уничтожило здания, производственное оборудование и имущество компании, однако никто из работников не погиб.

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